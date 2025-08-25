Звіт MIT впав у ціні акції ШІ-компаній25.08.25
MIT опублікував звіт, який серйозно охолодив ажіотаж навколо генеративного ІІ на Уолл-стріт. Документ під назвою The GenAI Divide: State of AI in Business 2025 показав, що обіцяна «золота лихоманка» поки що не принесла бізнесу відчутної віддачі.
Дослідження засноване на 150 інтерв’ю з топ-менеджерами, опитуванні 350 співробітників та аналізі 300 впроваджень AI. Результати виявилися такими, що розчаровують: менше 10% пілотних проектів дали помітний приріст доходів, а серйозний прибуток принесли лише 5%. Інші 95% ініціатив не позначилися на показниках компаній.
На біржі це спричинило миттєву реакцію. Акції Nvidia просіли на 3,5%, Arm Holdings – на 3,8%, Palantir втратила майже 9%. Під тиском опинилися й акції Meta після новин про розбудову AI-підрозділу.
Автор звіту Адіть Чалапаллі зазначає, що проблема не в самих моделях, а в їх застосуванні. За його словами, найбільший ефект демонструють невеликі стартапи з ІІ, які працюють над конкретними завданнями спільно з клієнтами: їх виручка в окремих випадках зросла з нуля до 20 млн. доларів за рік.
MIT також вказує на неефективне розподілення інвестицій: понад половину бюджетів йде в маркетинг і продажі, тоді як реальний прибуток дає «нудна» автоматизація бек-офісу та відмова від аутсорсингу. При цьому використання зовнішніх спеціалізованих рішень виявилося успішним у 67% випадків, тоді як власні розробки дали результат лише у третині проектів.
Фоном прозвучали й слова глави OpenAI Сема Альтмана, який попередив про формування «бульбашки ІІ». За його оцінкою, «деякі інвестори втратять багато грошей, але у довгостроковій перспективі суспільство виграє».
У сукупності звіт MIT та заяви Альтмана посилили сумніви аналітиків: ажіотаж навколо генеративного ІІ все більше нагадує перегрів, здатний дорого обійтися ринку.
