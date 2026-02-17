Основатель Signal подверг критике Telegram: «В нем нет ничего конфиденциального»17.02.26
Издание Cybernews сообщило о высказываниях основателя Signal, специалиста по криптографии Мокси Марлинспайк, сделанных в интервью YouTube-каналу Sabrina Halper Show. Поводом для разговора стали сообщения о возможном замедлении работы Telegram на россии, а также заявления основателя мессенджера Павел Дуров по этому поводу.
Марлинспайк выразил сомнения в том, что Telegram можно считать конфиденциальным мессенджером. По его словам, Телеграм не обеспечивает полноценной приватности переписки. Он отметил, что Telegram представляет собой облачную систему обмена сообщениями, где данные пользователей хранятся на серверах компании. По утверждению специалиста, каждое отправленное или полученное сообщение сохраняется в базе данных в виде обычного текста, доступ к которой контролирует сама организация.
Вопрос доступа к пользовательским данным
В ходе интервью Марлинспайк также упомянул ситуацию с задержанием Дурова во Франция. Он заявил, что архитектура Signal устроена таким образом, что сервис не имеет доступа к содержимому сообщений пользователей и не способен предоставить их по запросу властей. В его оценке ключевое различие между платформами заключается в том, что Telegram располагает пользовательскими данными и потенциально может реагировать на официальные запросы.
Марлинспайк подчеркнул, что если бы подобная ситуация произошла с российскими властями, то разговор с руководством Telegram мог бы быть менее формальным. Он выразил мнение, что компания оказалась в положении, при котором ей приходится взаимодействовать с государственными структурами именно потому, что она технически владеет пользовательскими данными.
Критика имиджа Telegram как защищённого сервиса
В интервью Марлинспайк также прокомментировал восприятие Telegram в мире. По его словам, компании удалось убедить широкую аудиторию в том, что сервис является полностью зашифрованным мессенджером, а его основатель позиционируется как диссидент. При этом он указал на то, что основатель регулярно посещает Россию, а команда разработчиков и их семьи, по его утверждению, находятся там.
Схожие заявления руководства Signal
Ранее похожие оценки высказывала президент Signal Мередит Виттакер. В январе она отреагировала на публикацию в социальной сети X, где обсуждалась ориентация Telegram на конфиденциальность. Виттакер заявила, что Telegram нельзя считать сервисом, ориентированным на приватность пользователей.
По её словам, шифрование в Telegram ограничено и не включено по умолчанию. Виттакер подчеркнула, что сервис активно заявляет о конфиденциальности, однако на практике, по её оценке, уровень защиты данных пользователей остаётся ограниченным.
Особенности шифрования в Telegram
Как отмечает Cybernews, среди пользователей широко распространено мнение о том, что Telegram, подобно другим популярным мессенджерам, применяет сквозное шифрование. В действительности такая функция присутствует, однако она не активирована по умолчанию. Для её использования необходимо вручную включить режим «секретных чатов».
Издание обращает внимание на то, что различие между стандартными чатами и защищёнными диалогами остаётся неочевидным для многих пользователей. Это, по мнению авторов материала, способствует формированию представления о полном шифровании всей переписки в сервисе, хотя на практике оно применяется лишь в отдельных режимах общения.
