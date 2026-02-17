Засновник Signal розкритикував Telegram: “У ньому немає нічого конфіденційного”

Видання Cybernews повідомило про висловлювання засновника Signal, фахівця з криптографії Sabrina Halper Show. Приводом для розмови стали повідомлення про можливе уповільнення роботи росії, а також заяви засновника месенджера

Марлінспайк висловив сумніви, що Telegram можна вважати конфіденційним месенджером. За його словами, Телеграм не забезпечує повноцінної приватності листування. Він зазначив, що Telegram є хмарною системою обміну повідомленнями, де дані користувачів зберігаються на серверах компанії. За твердженням фахівця, кожне відправлене чи отримане повідомлення зберігається у базі даних як звичайного тексту, доступом до якої контролює сама організація.

Питання доступу до даних користувача

Під час інтерв’ю Марлінспайк також згадав ситуацію із затриманням Дурова у Франція. Він заявив, що архітектура Signal влаштована таким чином, що сервіс не має доступу до вмісту повідомлень користувачів і не здатний надати їх на запит влади. У його оцінці ключова відмінність між платформами полягає в тому, що Telegram має у своєму розпорядженні дані користувача і потенційно може реагувати на офіційні запити.

Марлінспайк підкреслив, що якби подібна ситуація сталася з російською владою, то розмова з керівництвом Telegram могла б бути менш формальною. Він висловив думку, що компанія опинилася в положенні, при якому їй доводиться взаємодіяти з державними структурами саме тому, що вона технічно володіє даними користувача.

Критика іміджу Telegram як захищеного сервісу

В інтерв’ю Марлінспайк також прокоментував сприйняття Telegram у світі. За його словами, компанії вдалося переконати широку аудиторію, що сервіс є повністю зашифрованим месенджером, а його засновник позиціонується як дисидент. При цьому він зазначив, що засновник регулярно відвідує Росію, а команда розробників та їхні сім’ї, за його твердженням, знаходяться там.

Сприйняття Telegram як захищеної платформи сформувалося незважаючи на технічні особливості сервісу, які, на його думку, не відповідають цьому образу.

Подібні заяви керівництва Signal

Раніше схожі оцінки висловлювала президент “Мередіт Віттакер”. У січні вона відреагувала на публікацію в соціальній мережі X, де обговорювалася орієнтація Telegram на конфіденційність. Віттакер заявила, що Telegram не можна вважати сервісом, орієнтованим на приватність користувачів.

Телеграм функціонує швидше як соціальна мережа, що збирає значні обсяги даних.

За її словами, шифрування в Telegram обмежене та не включене за умовчанням. Віттакер підкреслила, що сервіс активно заявляє про конфіденційність, однак на практиці, за її оцінкою, рівень захисту користувачів залишається обмеженим.

Особливості шифрування в Telegram

Як зазначає Cybernews, серед користувачів широко поширена думка про те, що Telegram, подібно до інших популярних месенджерів, застосовує наскрізне шифрування. Насправді така функція є, проте вона не активована за умовчанням. Для її використання необхідно вручну увімкнути режим «секретних чатів».

Видання звертає увагу на те, що різниця між стандартними чатами та захищеними діалогами залишається неочевидною для багатьох користувачів. Це, на думку авторів матеріалу, сприяє формуванню уявлення про повне шифрування всього листування в сервісі, хоча на практиці воно застосовується лише в окремих режимах спілкування.