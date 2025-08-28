ОС Linux исполнилось 34 года

25 августа 2025 года исполняется 34 года с того момента, как студент из Хельсинки Линус Торвальдс впервые сообщил на форуме, что в свободное время разрабатывает собственную операционную систему. Тогда ему было 21, у него был лишь первый рабочий вариант, но уже через несколько месяцев он представил полноценный продукт. Так появилось Linux — проект, который начинался как хобби, а в итоге стал фундаментом для целых отраслей.

Торвальдс позже рассказывал, что ему нравилась архитектура Unix, но стоимость лицензии была неподъёмной для студента. Он решил написать аналог самостоятельно. Почти одновременно сообщество GNU искало ядро для своей системы, и Linux оказалось тем самым недостающим элементом. Первая публичная версия в 1991 году содержала всего около десяти тысяч строк кода, сегодня же их более 34 миллионов, а над развитием ядра работают десятки тысяч разработчиков по всему миру.

Сейчас Linux присутствует везде: от смартфонов и роутеров до суперкомпьютеров и Международной космической станции. На его основе работает Android, занимающий более двух третей мирового рынка телефонов, почти все облачные сервисы и подавляющее большинство веб-серверов. Даже на настольных компьютерах, где раньше система оставалась нишевой, она уже занимает свыше 4 % мирового рынка и более 5 % в США.