ОС Linux виповнилося 34 роки

25 серпня 2025 року виповнюється 34 роки з того моменту, як студент із Гельсінкі Лінус Торвальдс вперше повідомив на форумі, що у вільний час розробляє власну операційну систему. Тоді йому було 21, він мав лише перший робочий варіант, але вже через кілька місяців він представив повноцінний продукт. Так з’явилося Linux – проект, який починався як хобі, а врешті-решт став фундаментом для цілих галузей.

Торвальдс пізніше розповідав, що йому подобалася архітектура Unix, але вартість ліцензії була непідйомною для студента. Він вирішив написати аналог самотужки. Майже одночасно співтовариство GNU шукало ядро ​​для своєї системи, і Linux виявився тим самим недостатнім елементом. Перша публічна версія в 1991 році містила всього близько десяти тисяч рядків коду, сьогодні їх понад 34 мільйони, а над розвитком ядра працюють десятки тисяч розробників по всьому світу.

Зараз Linux присутній скрізь: від смартфонів та роутерів до суперкомп’ютерів та Міжнародної космічної станції. На його основі працює Android, що займає понад дві третини світового ринку телефонів, майже всі хмарні сервіси та переважна більшість веб-серверів. Навіть на настільних комп’ютерах, де раніше система залишалася нішевою, вона вже займає понад 4% світового ринку та понад 5% у США.