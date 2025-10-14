OPPO Reno 14 и Samsung S25 – новые стандарты флагманов в 2025 году14.10.25
2025 год уже успел стать переломным на рынке мобильных устройств, ведь практически каждый известный бренд обновил флагманские линейки, представив вниманию покупателей интересные как в плане дизайна, так и оснащения варианты. Так, OPPO Reno 14 лидирует в бюджетном сегменте, привлекая внимание стилистикой и интеллектом, а Samsung S25 выделяется технологичностью. Какой из смартфонов выбрать? Давайте разбираться – наш обзор Samsung S25 и OPPO Reno 14 включает ключевые фишки и особенности моделей.
Характеристики Samsung S25 – мощь и интеллект нового поколения
Компактные габариты, защита от пыли и влаги по стандарту IP68, рамка из матового алюминия и защитное стекло Gorilla Armor делают использование Самсунг С25 удобным и практичным. Встроенные AI-инструменты Galaxy AI повышают комфорт взаимодействия: от перевода в режиме реального времени до интеллектуальной обработки контента.
Интересны и другие характеристики флагмана:
- Предустановленная фирменная оболочка OneUI 7, построенная на базе операционной системы Android.
- Отличный набор камер для фото/видеосъемки: 50 МП основная широкоугольная, 12 МП ультраширокоугольная, 10 МП телефото с 3х оптическим зумом.
- 6,2-дюймовый Dynamic AMOLED 2X дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей, пиковой яркостью до 2600 нит и частотой обновления до 120 Гц.
- Обеспечивающий до 29 часов воспроизведения видео встроенный аккумулятор емкостью 4000 мАч.
- Разработанный по 3-нм техпроцессу TSMC 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который работает вместе с графическим сопроцессором Adreno 830 и нейронным Hexagon.
Характеристики OPPO Reno 14 – от стиля до баланса возможностей
Оппо Рено 14 в тонком корпусе, стильном дизайне и эффектных расцветках (изумрудный зеленый и перламутровый белый) привлекает особое внимание. Встроенные стереодинамики для качественного звука, сканер отпечатков пальцев для защиты пользовательских данных, интегрированные AI-функции и режимы для лучшего взаимодействия с устройством.
Производительность, автономность, графика и даже изображение – также на высоте:
- Матрица: гибкий AMOLED-экран диагональю 6,59 дюймов с частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью до 1200 нит и поддержкой цветового диапазона DCI-P3.
- Производительность и графика: 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 8350 и графический ARM G615-MC6.
- Автономность и зарядка: аккумулятор емкостью 6000 мАч (до 2,25 дня автономной работы) и турбозарядка SUPERVOOC мощностью до 80 Вт.
- Камеры: 50 МП фронтальная, 50+8+50 МП широкоугольная, ультраширокоугольная и телефото с автофокусом и OIS.
Сравнение OPPO Reno 14 и Samsung S25: что выбрать и где купить в Украине?
Сделать правильный для себя выбор – значит, получить надежный и практичный гаджет, который не подведет ни в повседневности, ни в более сложных задачах.
- Самсунг С25 – решение для тех, кто ценит стабильность, мощность, удобство интеграции с другими гаджета бренда в одной экосистеме. Отличный вариант как для повседневности, так и для контент-мейкеров, геймеров и любителей получить «все и сразу» в одном смартфоне.
- ОППО Рено 14 – решение для тех, кто предпочитает стиль, простоту и инновации. Выразительный дизайн гаджета для любителей эстетики, водонепроницаемость IP69 для использования устройства в любых условиях, умные фишки для досуга и работы, а турбозарядка и высокая емкость батареи для отличной автономности.
Купить оба смартфона с официальной гарантией качества от производителя можно на сайте Y.ua. Быстрая оплата и еще более быстрая доставка по Киеву, Одессе, Виннице, Днепру, Львову, Запорожью и другим регионам Украины.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
OPPO Reno 14 и Samsung S25 – новые стандарты флагманов в 2025 году Oppo Samsung Попросили разместить смартфон
2025 год уже успел стать переломным на рынке мобильных устройств, ведь практически каждый известный бренд обновил флагманские линейки, представив вниманию покупателей интересные как в плане дизайна, так и оснащения варианты
Battlefield 6 поставила рекорд первого дня релиза: 747 тыс. одновременных игроков игры статистика
Battlefield 6 стартовала с оглушительным успехом — это не только самый мощный старт в истории франшизы, но и один из самых успешных релизов среди шутеров вообще
OPPO Reno 14 и Samsung S25 – новые стандарты флагманов в 2025 году
Logitech Signature Slim Solar Plus K980 с зарядкой от света стоит в Украине 4999 грн
Google Chrome будет показывать меньше уведомлений сайтов и ускорит открытие вкладок
Samsung Galaxy M17 оснащен AMOLED-дисплеем и камерой 50 Мпикс с оптической стабилизацией
Анонсированы Intel Core Ultra 300 Panther Lake: до 16 ядер, графика Xe3 и до 180 TOPS для ИИ
Qualcomm купила компанию Arduino
Mercedes-Benz выпустила свои беспроводные наушники
HMD Touch 4G — гибридный телефон всего за $45
Установка Windows 11 без учетной записи Microsoft теперь невозможна