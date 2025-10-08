OpenAI сделала многомиллиардный заказ у AMD на процессоры

Акции AMD взлетели на 38% до уровня $226,71 — это крупнейший внутридневной рост за последние девять лет. Причиной стало подписание масштабного контракта с OpenAI, который предусматривает поставку графических процессоров совокупной мощностью 6 ГВт, а также механизм обратного выкупа акций.

Согласно соглашению, AMD выдала OpenAI варрант примерно на 160 миллионов акций по символической цене — один пенс за штуку. Это около 10% всех обращающихся акций компании. Варранты будут реализованы после достижения определённых показателей — например, роста рыночной стоимости AMD или достижения цены акций в $600.

Глава компании Лиза Су отметила, что такая структура сделки стимулирует OpenAI активно внедрять технологии AMD, ведь успех партнёрства напрямую влияет на прибыль обеих сторон.

На фоне новости акции NVIDIA просели на 2,3%. Однако компания также развивает сотрудничество с OpenAI: в сентябре NVIDIA объявила об инвестициях до $100 млрд для создания инфраструктуры искусственного интеллекта мощностью 10 ГВт — это сопоставимо с пиковым энергопотреблением всего Нью-Йорка.

Тем не менее остаётся вопрос, за счёт чего OpenAI собирается финансировать столь масштабные проекты. Ранее Сэм Альтман заявлял, что компания намерена потратить “триллионы” на развитие инфраструктуры ИИ и работает над созданием нового финансового инструмента, но подробностей пока нет. На этом фоне аналитики всё чаще предупреждают о возможном “пузыре” в сфере искусственного интеллекта.