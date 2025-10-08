OpenAI зробила багатомільярдне замовлення у AMD на процесори

Акції AMD злетіли на 38% до рівня $226,71 — це найбільше внутрішньоденне зростання за останні дев’ять років. Причиною стало підписання масштабного контракту з OpenAI, що передбачає постачання графічних процесорів сукупною потужністю 6 ГВт, а також механізм зворотного викупу акцій.

Згідно з угодою, AMD видала OpenAI варант приблизно на 160 мільйонів акцій за символічною ціною – один пенс за штуку. Це близько 10% всіх акцій компанії, що звертаються. Варранти будуть реалізовані після досягнення певних показників, наприклад, зростання ринкової вартості AMD або досягнення ціни акцій у $600.

Глава компанії Ліза Су зазначила, що така структура операції стимулює OpenAI активно впроваджувати технології AMD, адже успіх партнерства впливає на прибуток обох сторін.

На тлі новини акції NVIDIA просіли на 2,3%. Однак компанія також розвиває співпрацю з OpenAI: у вересні NVIDIA оголосила про інвестиції до $100 млрд для створення інфраструктури штучного інтелекту потужністю 10 ГВт — це можна порівняти з піковим енергоспоживанням всього Нью-Йорка.

Проте залишається питання, рахунок чого OpenAI збирається фінансувати настільки масштабні проекти. Раніше Сем Альтман заявляв, що компанія має намір витратити трильйони на розвиток інфраструктури ІІ і працює над створенням нового фінансового інструменту, але подробиць поки немає. На цьому фоні аналітики все частіше попереджають про можливу “бульбашку” у сфері штучного інтелекту.