OpenAI зробила багатомільярдне замовлення у AMD на процесори08.10.25
Акції AMD злетіли на 38% до рівня $226,71 — це найбільше внутрішньоденне зростання за останні дев’ять років. Причиною стало підписання масштабного контракту з OpenAI, що передбачає постачання графічних процесорів сукупною потужністю 6 ГВт, а також механізм зворотного викупу акцій.
Згідно з угодою, AMD видала OpenAI варант приблизно на 160 мільйонів акцій за символічною ціною – один пенс за штуку. Це близько 10% всіх акцій компанії, що звертаються. Варранти будуть реалізовані після досягнення певних показників, наприклад, зростання ринкової вартості AMD або досягнення ціни акцій у $600.
Глава компанії Ліза Су зазначила, що така структура операції стимулює OpenAI активно впроваджувати технології AMD, адже успіх партнерства впливає на прибуток обох сторін.
На тлі новини акції NVIDIA просіли на 2,3%. Однак компанія також розвиває співпрацю з OpenAI: у вересні NVIDIA оголосила про інвестиції до $100 млрд для створення інфраструктури штучного інтелекту потужністю 10 ГВт — це можна порівняти з піковим енергоспоживанням всього Нью-Йорка.
Проте залишається питання, рахунок чого OpenAI збирається фінансувати настільки масштабні проекти. Раніше Сем Альтман заявляв, що компанія має намір витратити трильйони на розвиток інфраструктури ІІ і працює над створенням нового фінансового інструменту, але подробиць поки немає. На цьому фоні аналітики все частіше попереджають про можливу “бульбашку” у сфері штучного інтелекту.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
У WhatsApp можна буде резервувати унікальні нікнейми WhatsApp месенджер
У бета-версії WhatsApp для Android вже з’явилася можливість заздалегідь зареєструвати ім’я користувача
OpenAI зробила багатомільярдне замовлення у AMD на процесори AMD бізнес штучний інтелект
Проте залишається питання, рахунок чого OpenAI збирається фінансувати настільки масштабні проекти як із AMD.
У WhatsApp можна буде резервувати унікальні нікнейми
OpenAI зробила багатомільярдне замовлення у AMD на процесори
Десятки ігор видалили зі Steam через вразливість рушія Unity
Розробник monobank залучив інвестицій на $1 млрд.
Нова колонка Google Home з ШІ Gemini коштує $99
Скани документів користувачів Discord були вкрадені
Microsoft підняла вартість підписки Game Pass в Україні
Міні-ПК Asus ExpertCenter PN54-S1 отримав нові процесори AMD Zen 4
Бюджетний смартфон Samsung Galaxy M07 отримав 6 років оновлень
Вартість Біткоїна перевалила за $125 000
Випущено останню модель Ford Focus ST
В Україні запустять онлайн моніторинг шкідливих викидів
Xiaomi побила рекорд продажу електромобілів – 40 000 за місяць
Електровелосипед Audi eMTB 2.0 коштує $5850