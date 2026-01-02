  

Nvidia приобрела акции Intel на $5 миллиардов

02.01.26

nvidia rtx-4090-gtc-2022

 

Nvidia и Intel объявили о расширении стратегического партнерства, в рамках которого крупнейшая по рыночной капитализации компания в мире инвестировала значительные средства у своего давнего союзника. Сделка стала заметным событием для отрасли и практически поддержала Intel на фоне тяжелого денежного периода.

 

Соглашение между Nvidia и Intel было достигнуто осенью этого года. В его рамках компания под руководством Дженсена Хуанга приобрела 214,7 млн ​​акций Intel на общую сумму около 5 млрд долларов. Стоимость одной акции в момент сделки составляла 23,28 доллара. Таким образом, Nvidia стала одним из крупных акционеров партнера, хотя точный размер доли пока не раскрывается.

 

Компании намерены углубить технологическое взаимодействие. Речь идет о развитии инфраструктуры искусственного интеллекта Nvidia с опорой на высокопроизводительные процессоры Intel, а также о выпуске пользовательских процессоров Intel, которые будут оснащаться графическими решениями Nvidia. Таковой формат сотрудничества обязан усилить позиции обеих сторон на рынке вычислений и ИИ.

 

Несмотря на отсутствие деталей в размере пакета акций, известно, что сделка уже получила одобрение американских регуляторов. Ее финансовые параметры выглядят как долгосрочная ставка на будущее партнерство двух технологических гигантов в условиях растущей конкуренции в сегменте ИИ и дата-центров.

 

В Intel при этом подчеркивают, что необходимость расширения производственных мощностей не приведет к заморозке или пересмотру текущих проектов. Компания заявляет, что уже обновила свою дорожную карту и продолжает реализовывать запланированные инициативы, рассчитывая на стабилизацию и дальнейшее развитие бизнеса.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
717
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

29.12.25
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
views
38
comments 0
Top news 2025

Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.

29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
02.01.26 | 08.22
Nvidia приобрела акции Intel на $5 миллиардов   
nvidia rtx-4090-gtc-2022

Соглашение между Nvidia и Intel было достигнуто осенью этого года. В его рамках компания под руководством Дженсена Хуанга приобрела 214,7 млн ​​акций Intel на общую сумму около 5 млрд долларов

01.01.26 | 17.30
Honor Win и Win RT — первые игровые смартфоны бренда   
Honor Win и Win RT

Honor Win и Win RT получили крупный 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления до 185 Гц и пиковой яркостью до 6000 нит

02.01.26 | 08.22
Nvidia приобрела акции Intel на $5 миллиардов
01.01.26 | 17.30
Honor Win и Win RT — первые игровые смартфоны бренда
01.01.26 | 12.19
Новая почта открыла первые отделения без операторов
01.01.26 | 07.45
Бывший глава CD Projekt стал новым владельцем цифрового магазина GOG
31.12.25 | 17.18
Комплект серверной оперативной памяти DDR5 стоит как автомобиль
31.12.25 | 13.48
В США TikTok, Instagram и другие соцсети должны будут предупреждать о потенциальном вреде для психического здоровья
31.12.25 | 08.33
Xiaomi запустила полностью автоматизированную фабрику, работающую без людей и света
30.12.25 | 17.50
Xiaomi Buds 6 получили ANC и работают до 35 часов. Цена — $99
30.12.25 | 14.48
Часы Lenovo Watch GT Pro оснащены AMOLED‑дисплеем, двухчастотным GPS и работают до 27 дней
30.12.25 | 11.10
Windows 11 будет тратить меньше оперативной памяти на поиск в проводнике
30.12.25 | 07.22
Видеокарты NVIDIA и AMD станут дороже с начала 2026 года
29.12.25 | 18.17
Google даст возможность сменить адрес электронной почты
29.12.25 | 15.51
Logitech G304 X Lightspeed оснащена аккумулятором вместо батареек и имеет частоту опроса 1000 Гц
29.12.25 | 13.23
Планшет Oppo Pad Air 5 получил экран с соотношением сторон 7:5
29.12.25 | 10.00
На OLX можно будет поторговаться и получить скидку до 40 % за товар