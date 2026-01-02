Nvidia приобрела акции Intel на $5 миллиардов

Nvidia и Intel объявили о расширении стратегического партнерства, в рамках которого крупнейшая по рыночной капитализации компания в мире инвестировала значительные средства у своего давнего союзника. Сделка стала заметным событием для отрасли и практически поддержала Intel на фоне тяжелого денежного периода.

Соглашение между Nvidia и Intel было достигнуто осенью этого года. В его рамках компания под руководством Дженсена Хуанга приобрела 214,7 млн ​​акций Intel на общую сумму около 5 млрд долларов. Стоимость одной акции в момент сделки составляла 23,28 доллара. Таким образом, Nvidia стала одним из крупных акционеров партнера, хотя точный размер доли пока не раскрывается.

Компании намерены углубить технологическое взаимодействие. Речь идет о развитии инфраструктуры искусственного интеллекта Nvidia с опорой на высокопроизводительные процессоры Intel, а также о выпуске пользовательских процессоров Intel, которые будут оснащаться графическими решениями Nvidia. Таковой формат сотрудничества обязан усилить позиции обеих сторон на рынке вычислений и ИИ.

Несмотря на отсутствие деталей в размере пакета акций, известно, что сделка уже получила одобрение американских регуляторов. Ее финансовые параметры выглядят как долгосрочная ставка на будущее партнерство двух технологических гигантов в условиях растущей конкуренции в сегменте ИИ и дата-центров.

В Intel при этом подчеркивают, что необходимость расширения производственных мощностей не приведет к заморозке или пересмотру текущих проектов. Компания заявляет, что уже обновила свою дорожную карту и продолжает реализовывать запланированные инициативы, рассчитывая на стабилизацию и дальнейшее развитие бизнеса.