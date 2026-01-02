Nvidia придбала акції Intel на $5 мільярдів

Nvidia та Intel оголосили про розширення стратегічного партнерства, в рамках якого найбільша за ринковою капіталізацією компанія у світі інвестувала значні кошти у свого давнього союзника. Угода стала помітною подією для галузі та практично підтримала Intel на тлі важкого фінансового періоду.

Угода між Nvidia та Intel була досягнута восени цього року. У його рамках компанія під керівництвом Дженсена Хуанга придбала 214,7 млн ​​акцій Intel на загальну суму близько 5 млрд доларів. Вартість однієї акції на момент операції становила 23,28 долара. Таким чином, Nvidia стала одним із великих акціонерів партнера, хоча точний розмір частки поки що не розкривається.

Компанії мають намір поглибити технологічну взаємодію. Йдеться про розвиток інфраструктури штучного інтелекту Nvidia з опорою на високопродуктивні процесори Intel, а також про випуск користувальницьких процесорів Intel, які оснащуватимуться графічними рішеннями Nvidia. Такий формат співробітництва має посилити позиції обох сторін над ринком обчислень та ІІ.

Незважаючи на відсутність деталей у розмірі пакета акцій, відомо, що угода вже отримала схвалення американських регуляторів. Її фінансові параметри виглядають як довгострокова ставка на майбутнє партнерство двох технологічних гігантів в умовах зростання конкуренції в сегменті ІІ та дата-центрів.

У Intel при цьому наголошують, що необхідність розширення виробничих потужностей не призведе до заморожування або перегляду поточних проектів. Компанія заявляє, що вже оновила свою дорожню карту та продовжує реалізовувати заплановані ініціативи, розраховуючи на стабілізацію та подальший розвиток бізнесу.