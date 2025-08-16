NVIDIA и AMD будут отдавать правительству США 15% доходов от продажи ШИ-чипов в Китае

Всегда можно договориться и откупиться. NVIDIA и AMD согласились на «крайне необычную» сделку с правительством США, чтобы возобновить продажи предыдущих поколений AI-чипов китайским компаниям. Как сообщает Financial Times, производители будут перечислять 15% доходов от реализации этих чипов в федеральный бюджет США.

Речь идёт о моделях H20 от NVIDIA и MI308 от AMD — специально урезанных версиях флагманских ускорителей, адаптированных под экспортные ограничения. По данным источников издания, администрация США пока не решила, на что именно направят полученные средства.

Американский чиновник отметил, что соглашение стало частью договорённостей, которые позволили «открыть ворота» для ограниченных поставок, сохраняя при этом контроль над стратегическими технологиями.

Напомним, недавно в США арестовали двух граждан Китая за контрабанду новейших AI-чипов NVIDIA. Контрабанда высокотехнологичных полупроводников остаётся острой проблемой для Вашингтона: по данным Financial Times, после ужесточения ограничений Дональдом Трампом в начале 2025 года в Китай попали чипы NVIDIA на сумму более $1 млрд.