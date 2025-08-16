NVIDIA і AMD віддаватимуть уряду США 15% доходів від продажу ШІ-чіпів у Китаї

Завжди можна домовитися та відкупитися. NVIDIA і AMD погодилися на «вкрай незвичайну» угоду з урядом США, щоб відновити продаж попередніх поколінь AI-чіпів китайським компаніям. Як повідомляє Financial Times, виробники перераховуватимуть 15% доходів від реалізації цих чіпів до федерального бюджету США.

Йдеться про моделі H20 від NVIDIA і MI308 від AMD — спеціально урізані версії флагманських прискорювачів, адаптованих під експортні обмеження. За даними джерел видання, адміністрація США поки що не вирішила, на що саме спрямують отримані кошти.

Американський чиновник зазначив, що угода стала частиною домовленостей, які дозволили «відкрити ворота» для обмежених постачань, зберігаючи при цьому контроль за стратегічними технологіями.

Нагадаємо, нещодавно у США заарештували двох громадян Китаю за контрабанду новітніх AI-чіпів NVIDIA. Контрабанда високотехнологічних напівпровідників залишається гострою проблемою для Вашингтона: за даними Financial Times, після посилення обмежень Дональдом Трампом на початку 2025 року в Китай потрапили чіпи NVIDIA на суму понад $1 млрд.