 

Новая версия Google Gemini 3.1 Pro показала прирост на 77% эффективности

23.02.26

Google Gemini 1.5

 

Компания Google объявила о запуске модели Gemini 3.1 Pro — обновлённой версии с доработанным базовым интеллектом, рассчитанной на решение сложных задач. Релиз последовал вскоре после масштабного обновления режима Gemini 3 Deep Think и ориентирован на расширение практического применения продвинутого машинного мышления в научной, исследовательской и инженерной деятельности, а также в повседневной работе пользователей.

 

Среднецикловое обновление и новая логика версий

 

В ноябре прошлого года компания представила Gemini 3 Pro в статусе превью, а спустя месяц — облегчённую версию Gemini 3 Flash. Теперь впервые использован индекс .1 как обозначение среднециклового апдейта. Ранее применялась схема с индексом .5 — в частности, версия 2.5 Pro была анонсирована в марте и обновлена в мае перед конференцией Google I/O.

 

По заявлению разработчиков, версия 3.1 Pro получила обновлённый базовый интеллект, который ранее дебютировал в режиме Deep Think. Этот специализированный режим предназначен для работы с задачами, не имеющими чётко очерченных границ или единственно верного ответа, а также с данными, содержащими пробелы или шум. Его развитие велось при участии научного сообщества, чтобы адаптировать модель к современным вызовам в исследованиях и инженерии. Подход строится на сочетании фундаментальных знаний и прикладной эффективности, где акцент делается на практический результат.

 

Показатели на бенчмарках и прикладные сценарии

 

Обновление 3.1 Pro позиционируется как шаг вперёд в области базового рассуждения. На тесте ARC-AGI-2, который оценивает способность работать с ранее неизвестными логическими шаблонами, модель продемонстрировала подтверждённый результат 77,1 процента. Этот показатель более чем вдвое превышает результат Gemini 3 Pro. Ранее режим Deep Think набрал 84,6 процента на том же бенчмарке — данные подтверждены фондом ARC Prize Foundation. Без использования вспомогательных инструментов модель показала 48,4 процента на тесте Humanity’s Last Exam, достигла рейтинга Elo 3455 на платформе Codeforces и продемонстрировала уровень золотых медалей на Международной математической олимпиаде 2025 года.

 

В практическом применении модель ориентирована на задачи, где простого ответа недостаточно. Среди заявленных сценариев — визуальное объяснение сложных тем, объединение разрозненных данных в целостную структуру и поддержка творческих проектов. Разработчики подчёркивают, что акцент сделан на комплексное решение проблем, а не на формальную генерацию текста.

 

Доступ для разработчиков, бизнеса и пользователей

 

С 19 февраля версия 3.1 Pro начала развёртываться в режиме превью для разработчиков через Gemini API в среде Google AI Studio, в инструменте Gemini CLI, на агентной платформе Google Antigravity и в Android Studio. Для корпоративных клиентов модель стала доступна через Vertex AI и Gemini Enterprise. Потребители получают доступ через приложение Gemini и сервис NotebookLM.

 

В мобильном приложении установлены повышенные лимиты для подписчиков тарифов Google AI Pro и Ultra. В NotebookLM доступ к новой версии предоставлен исключительно пользователям этих планов. Статус превью, как поясняет компания, связан с необходимостью дополнительной валидации обновлений и дальнейшей доработки, включая развитие агентных рабочих процессов, прежде чем модель станет общедоступной в финальной версии.


