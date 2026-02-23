Нова версія Google Gemini 3.1 Pro показала приріст на 77% ефективності

Компанія Google оголосила про запуск моделі Gemini 3.1 Pro — оновленої версії з доопрацьованим базовим інтелектом, розрахованої на вирішення складних завдань. Реліз відбувся невдовзі після масштабного оновлення режиму Gemini 3 Deep Think і орієнтований на розширення практичного застосування. діяльності, а також у повсякденній роботі користувачів.

Середньоциклове оновлення та нова логіка версій

У листопаді минулого року компанія представила Gemini 3 Pro у статусі прев’ю, а через місяць полегшену версію Gemini 3 Flash. Тепер вперше використано індекс .1 як позначення середньоциклового апдейту. Раніше застосовувалася схема з індексом .5 – зокрема, версія 2.5 Pro була анонсована в березні і оновлена ​​в травні перед конференцією

За заявою розробників, версія 3.1 Pro отримала оновлений базовий інтелект, який дебютував раніше в режимі Deep Think. Цей спеціалізований режим призначений для роботи із завданнями, які не мають чітко окреслених меж або єдино правильної відповіді, а також з даними, що містять пробіли або шум. Його розвиток вевся за участю наукової спільноти, щоб адаптувати модель до сучасних викликів у дослідженнях та інженерії. Підхід будується на поєднанні фундаментальних знань та прикладної ефективності, де акцент робиться на практичний результат.

Показники на бенчмарках та прикладні сценарії

Оновлення 3.1 Pro позиціонується як крок вперед у сфері базового міркування. На тесті ARC-AGI-2, який оцінює здатність працювати з невідомими раніше логічними шаблонами, модель продемонструвала підтверджений результат 77,1 відсотка. Цей показник більш ніж удвічі перевищує результат Gemini 3 Pro. Раніше режим Deep Think набрав 84,6 відсотка на тому ж бенчмарку – дані підтверджені фондом ARC Prize Foundation. Без використання допоміжних інструментів модель показала 48,4 відсотка на тесті Humanity’s Last Exam, досягла рейтингу Elo 3455 на платформі

У практичному застосуванні модель орієнтована завдання, де простої відповіді недостатньо. Серед заявлених сценаріїв — візуальне пояснення складних тем, поєднання розрізнених даних у цілісну структуру та підтримка творчих проектів. Розробники наголошують, що акцент зроблено на комплексне вирішення проблем, а не на формальну генерацію тексту.

Доступ для розробників, бізнесу та користувачів

З 19 лютого версія 3.1 Pro почала розгортатися в режимі прев’ю для розробників через Gemini API у середовищі Google AI Studio, в інструменті Gemini CLI, на агентній платформі Google Antigravity та Android Studio. Для корпоративних клієнтів модель стала доступною через Vertex AI і Gemini Enterprise. Споживачі отримують доступ через програму Gemini та сервіс NotebookLM.

У мобільному додатку встановлено підвищені ліміти для передплатників тарифів Google AI Pro та Ultra. У NotebookLM доступ до нової версії надано виключно користувачам цих планів. Статус прев’ю, як пояснює компанія, пов’язаний із необхідністю додаткової валідації оновлень та подальшого доопрацювання, включаючи розвиток агентних робочих процесів, перш ніж модель стане загальнодоступною у фінальній версії.