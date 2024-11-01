Новая почта открыла первое отделение в Нидерландах

Nova Post расширила свои услуги в Нидерландах, теперь предлагая клиентам возможность заказать доставку из Украины или воспользоваться курьерскими услугами для отправки по всей стране. Компания также обеспечивает доставку из Нидерландов в другие европейские страны и внутри Нидерландов.

Из Украины в Нидерланды принимаются отправки весом до 1000 кг, доступные как для физических лиц, так и для бизнеса. Срок доставки из Украины составляет от 4 дней, а по Нидерландам и другим странам Европы — от 1 дня.

По словам Антона Черныша, СEO Nova Post в Нидерландах, компания уже работает с курьерской доставкой по всем городам Нидерландов. В ближайшее время планируется открытие собственных отделений в Амстердаме и Утрехте для еще большего удобства клиентов.