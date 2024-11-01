Нова пошта відкрила перше відділення у Нідерландах

Nova Post розширила свої послуги в Нідерландах, тепер пропонуючи клієнтам можливість замовити доставку з України або скористатися кур’єрськими послугами для відправлення по всій країні. Компанія також забезпечує доставку з Нідерландів до інших європейських країн та всередині Нідерландів.

З України до Нідерландів приймаються відправки вагою до 1000 кг, доступні як для фізичних осіб, так і для бізнесу. Термін доставки з України складає від 4 днів, а по Нідерландах та інших країнах Європи – від 1 дня.

За словами Антона Черниша, СEO Nova Post у Нідерландах, компанія вже працює з кур’єрською доставкою по всіх містах Нідерландів. Найближчим часом планується відкриття власних відділень в Амстердамі та Утрехті для ще більшої зручності клієнтів.