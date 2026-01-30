 

Nissan Ariya EV получила солнечные батареи на крыше

30.01.26

Nissan Ariya EV

 

Компания Nissan представила концепт электрического кроссовера Ariya с интегрированными солнечными панелями. Проект разработан совместно с нидерландской компанией Lightyear, специализирующейся на технологиях солнечной мобильности.

 

Автомобиль Nissan Ariya EV получил 3,8 м² высокоэффективных фотоэлектрических панелей, размещённых на капоте, крыше и багажнике. По результатам настоящих испытаний такая система способна обеспечивать до 23 км дополнительного запаса хода в день при благоприятных погодных условиях.

 

Тесты показали, что в солнечных огородах, включая Барселону, солнечная установка в среднем добавляет около 17,6 км пробега в день. Годовые средние значения составляют примерно 10,2 км в Лондоне, 18,9 км в Нью-Дели и 21,2 км в Дубае. По оценке Nissan, внедрение схожей технологии могло бы уменьшить количество подключений к зарядной инфраструктуре на 35–65% в зависимости от сценария эксплуатации автомобиля.

 

 

В рамках испытательной программы Ariya с солнечными панелями также прошла маршрут протяженностью 1 550 км от Нидерландов до Барселоны, продемонстрировав работоспособность концепции в реальных дорожных условиях.

 

В Nissan подчеркивают, что представленный проект призван показать потенциал интеграции солнечной генерации в серийные электромобили. При этом о запуске подобной технологии в массовое производство компания на данный момент не сообщает.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
814
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

26.01.26
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
views
9 934
comments 1
Invertor

Попробуем разобраться, как правильно выбрать инвертор в зависимости от мощности нагрузки, типа синусоиды и конфигурации аккумуляторной системы.

26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
30.01.26 | 13.06
Nissan Ariya EV получила солнечные батареи на крыше  
Nissan Ariya EV

Автомобиль Nissan Ariya EV получил 3,8 м² высокоэффективных фотоэлектрических панелей, размещённых на капоте, крыше и багажнике

30.01.26 | 10.11
Vivo X200T получил Mediatek Dimensity 9400+, яркий AMOLED экран и аккумулятор 6200 мА·ч  
Vivo X200T

Смартфон Vivo X200T оснащён тройной камерой, созданной совместно с Zeiss: основной модуль Sony LYT-702 на 50 Мпикс, сверхширокоугольный сенсор Samsung JN1 и телеобъектив с сенсором Sony LYT-600

30.01.26 | 13.06
Nissan Ariya EV получила солнечные батареи на крыше
30.01.26 | 10.11
Vivo X200T получил Mediatek Dimensity 9400+, яркий AMOLED экран и аккумулятор 6200 мА·ч
30.01.26 | 07.09
Leica Camera могут купить за €1 миллиард
29.01.26 | 18.42
WhatsApp станет безопаснее
29.01.26 | 16.15
Samsung Galaxy Flip7 выпустили в лимитированной версии Олимпийских игр
29.01.26 | 12.58
YouTube может сделать изменение скорости воспроизведения платным
29.01.26 | 10.32
HMD выходит на рынок смарт часов и наушников
29.01.26 | 06.34
Intel была убыточной в 2025 году, несмотря на $20 млрд инвестиций
28.01.26 | 19.08
Samsung поднимет цены на память для SSD вдвое
28.01.26 | 16.20
Garmin tactix 8 Cerakote Edition — умные часы для военных, пожарных и спасателей
28.01.26 | 13.07
Xiaomi Sound 2 Pro — компактная Hi‑Fi‑колонка с Bluetooth
28.01.26 | 10.12
Платный автопилот: Tesla будет брать $99 за автоматическое управление автомобилем
28.01.26 | 06.50
Е-баллы смогут получать авиация, ПВО и снайперы
27.01.26 | 18.16
Anker Nano Charger 45 W — компактный GaN‑адаптер с дисплеем
27.01.26 | 15.09
В открытом доступе обнаружены 48 млн логинов и паролей от Gmail