Nissan Ariya EV получила солнечные батареи на крыше

Компания Nissan представила концепт электрического кроссовера Ariya с интегрированными солнечными панелями. Проект разработан совместно с нидерландской компанией Lightyear, специализирующейся на технологиях солнечной мобильности.

Автомобиль Nissan Ariya EV получил 3,8 м² высокоэффективных фотоэлектрических панелей, размещённых на капоте, крыше и багажнике. По результатам настоящих испытаний такая система способна обеспечивать до 23 км дополнительного запаса хода в день при благоприятных погодных условиях.

Тесты показали, что в солнечных огородах, включая Барселону, солнечная установка в среднем добавляет около 17,6 км пробега в день. Годовые средние значения составляют примерно 10,2 км в Лондоне, 18,9 км в Нью-Дели и 21,2 км в Дубае. По оценке Nissan, внедрение схожей технологии могло бы уменьшить количество подключений к зарядной инфраструктуре на 35–65% в зависимости от сценария эксплуатации автомобиля.

Тесты показали, что в солнечных огородах, включая Барселону, солнечная установка Nissan Ariya EV в среднем добавляет около 17,6 км пробега в день

В рамках испытательной программы Ariya с солнечными панелями также прошла маршрут протяженностью 1 550 км от Нидерландов до Барселоны, продемонстрировав работоспособность концепции в реальных дорожных условиях.

В Nissan подчеркивают, что представленный проект призван показать потенциал интеграции солнечной генерации в серийные электромобили. При этом о запуске подобной технологии в массовое производство компания на данный момент не сообщает.