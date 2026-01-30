Nissan Ariya EV отримала сонячні батареї на даху  

Nissan Ariya EV отримала сонячні батареї на даху30.01.26
Компанія Nissan представила концепт електричного кросовера Ariya із інтегрованими сонячними панелями. Проект розроблено спільно з нідерландською компанією Lightyear, що спеціалізується на технології сонячної мобільності.
Автомобіль Nissan Ariya EV отримав 3,8 м² високоефективних фотоелектричних панелей, розміщених на капоті, даху та багажнику. За результатами цих випробувань така система здатна забезпечувати до 23 км додаткового запасу ходу на день за сприятливих погодних умов.
Тести показали, що у сонячних городах, включаючи Барселону, сонячна установка в середньому додає близько 17,6 км пробігу на день. Річні середні значення становлять приблизно 10,2 км у Лондоні, 18,9 км у Нью-Делі та 21,2 км у Дубаї. За оцінкою Nissan, використання такої технології могло б зменшити кількість підключень до зарядної інфраструктури на 35-65% залежно від сценарію експлуатації автомобіля.
В рамках випробувальної програми Ariya із сонячними панелями також пройшла маршрут довжиною 1550 км від Нідерландів до Барселони, продемонструвавши працездатність концепції в реальних дорожніх умовах.
У Nissan підкреслюють, що представлений проект має показати потенціал інтеграції сонячної генерації в серійні електромобілі. При цьому про запуск подібної технології до масового виробництва компанія на даний момент не повідомляє.
