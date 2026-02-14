NASA позволит астронавтам взять обычные смартфоны на Луну   

NASA позволит астронавтам взять обычные смартфоны на Луну14.02.26
Администратор NASA Джаред Айзекман сообщил, что участники миссий Crew-12 и Artemis II смогут взять с собой на орбиту и за её пределы современные смартфоны, включая iPhone. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X, уточнив, что нововведение начнёт действовать уже в ближайших полётах.
По словам Айзекмана, астронавты агентства в скором времени будут отправляться в космос с актуальными моделями смартфонов. Он отметил, что экипажи получат инструменты для фиксации важных моментов, чтобы делиться фотографиями и видеозаписями с близкими и публикой. Руководитель NASA подчеркнул, что возможность использовать современные устройства позволит астронавтам документировать полёты и повседневную работу на орбите более удобным способом.
Борьба с устаревшими правилами и ускорение сертификации
Как отметил Айзекман, речь идёт не только о создании визуального контента, но и о пересмотре устоявшихся процедур внутри агентства. По его словам, NASA стремится отказаться от затянувшихся процессов и ускорить сертификацию современного оборудования для космических полётов. Он считает, что такая срочность позволит агентству эффективнее работать над научными задачами как на орбите, так и в рамках будущих лунных миссий.
В ArsTechnica обращают внимание, что проблема длительной квалификации техники для космоса существует давно. Перед тем как устройство получит допуск к полёту, специалисты NASA проводят многочисленные проверки: анализируют устойчивость компонентов к радиации, испытывают батареи в условиях вакуума и экстремальных температур, изучают возможные эффекты дегазации и другие факторы. Эти требования обусловлены безопасностью, однако руководство агентства предлагает упростить и ускорить некоторые процедуры.
Устаревшая техника в предыдущих миссиях
Сложность сертификационных процессов привела к тому, что до недавнего времени в распоряжении экипажа исторической миссии Artemis II находились камеры, выпущенные много лет назад. В частности, речь шла о зеркальной камере Nikon образца 2016 года и двух камерах GoPro десятилетней давности.
При этом смартфоны уже появлялись на Международной космической станции. Например, в 2011 году туда доставили два iPhone 4, однако нет точной информации, использовал ли их экипаж. В течение последнего десятилетия астронавты на МКС в основном применяли планшеты для выхода в интернет и связи с родственниками.
Подготовка миссии Artemis II
Миссия Artemis II должна стать первым пилотируемым полётом в рамках программы Artemis. Планируется, что экспедиция продлится около десяти дней и включит облёт Луны с возвращением экипажа на Землю на корабле Orion. Запуск будет осуществлён с помощью ракеты Space Launch System.
Изначально старт планировался на февраль 2026 года, однако сроки были скорректированы после генеральной репетиции, во время которой специалисты обнаружили утечку водорода в основании ракеты. Дополнительные проверки и подготовка привели к переносу запуска.
Следующим этапом программы должна стать миссия Artemis III, которая предполагает высадку людей на Луну впервые со времён «Аполлона-17» в 1972 году. Согласно предварительным планам, два из четырёх астронавтов, отправившихся к Луне на корабле Orion, перейдут на посадочный модуль Starship и совершат посадку в районе южного полюса спутника Земли.
На поверхности Луны экипаж должен будет выполнить научную программу, рассчитанную более чем на шесть земных суток. После завершения работ астронавты вернутся на Orion и отправятся обратно на Землю.
