NASA дозволить астронавтам взяти звичайні смартфони на Місяць

Адміністратор NASA Джаред Айзекман повідомив, що учасники місій Crew-12 та Artemis II зможуть взяти з собою на орбіту та за її межі сучасні смартфони, включаючи iPhone. Відповідну заяву він опублікував у соціальній мережі X, уточнивши, що нововведення почне діяти вже у найближчих польотах.

За словами Айзекмана, астронавти агентства незабаром вирушатимуть у космос із актуальними моделями смартфонів. Він зазначив, що екіпажі отримають інструменти для фіксації важливих моментів, щоб ділитися фотографіями та відеозаписами з близькими та публікою. Керівник NASA підкреслив, що можливість використання сучасних пристроїв дозволить астронавтам документувати польоти та повсякденну роботу на орбіті зручнішим способом.

Боротьба зі застарілими правилами та прискорення сертифікації

Як зазначив Айзекман, йдеться не лише про створення візуального контенту, а й про перегляд усталених процедур всередині агентства. За його словами, NASA прагне відмовитися від процесів, що затягнулися, і прискорити сертифікацію сучасного обладнання для космічних польотів. Він вважає, що така терміновість дасть змогу агентству ефективніше працювати над науковими завданнями як на орбіті, так і в рамках майбутніх місячних місій.

В ArsTechnica наголошують, що проблема тривалої кваліфікації техніки для космосу існує давно. Перед тим як пристрій отримає допуск до польоту, фахівці NASA проводять численні перевірки: аналізують стійкість компонентів до радіації, зазнають батарей в умовах вакууму та екстремальних температур, вивчають можливі ефекти дегазації та інші фактори. Ці вимоги зумовлені безпекою, проте керівництво агентства пропонує спростити та прискорити деякі процедури.

Застаріла техніка в попередніх місіях

Складність сертифікаційних процесів призвела до того, що донедавна у розпорядженні екіпажу історичної місії Artemis II були камери, випущені багато років тому. Зокрема, йшлося про дзеркальну камеру Nikon зразка 2016 року та дві камери GoPro десятирічної давності.

При цьому смартфони з’являлися на Міжнародній космічній станції. Наприклад, у 2011 році туди доставили два iPhone 4, проте немає точної інформації, чи використав їх екіпаж. Протягом останнього десятиліття астронавти на МКС переважно застосовували планшети для виходу в інтернет та зв’язку з родичами.

Підготовка місії Artemis II

Місія Artemis II має стати першим пілотованим польотом у рамках програми Artemis. Планується, що експедиція триватиме близько десяти днів та включить обліт Місяця із поверненням екіпажу на Землю на кораблі Orion. Запуск буде здійснено за допомогою ракети Space Launch System.

Спочатку старт планувався на лютий 2026 року, проте терміни були скориговані після генеральної репетиції, під час якої фахівці виявили витік водню на підставі ракети. Додаткові перевірки та підготовка призвели до перенесення запуску.

Наступним етапом програми має стати місія Artemis III, яка передбачає висадку людей на Місяць уперше з часів «Аполлона-17» у 1972 році. Згідно з попередніми планами, два з чотирьох астронавтів, які вирушили до Місяця на кораблі Orion, перейдуть на посадковий модуль Starship і здійснять посадку в районі південного полюса супутника Землі.

На поверхні Місяця екіпаж повинен буде виконати наукову програму, розраховану на понад шість земних діб. Після завершення робіт астронавти повернуться на Orion і поїдуть назад на Землю.