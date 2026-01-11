Motorola Razr Fold — первый раскладной книжка-смартфон компании   

Motorola Razr Fold — первый раскладной книжка-смартфон компании11.01.26
На CES 2026 компания Motorola впервые официально представила смартфон с боковым механизмом сборки под названием Razr Fold. Новинка выходит в сегмент горизонтальных фолдов и рассматривается в качестве конкурента Samsung Galaxy Fold7, Google Pixel 10 Pro Fold и других подобных моделей.
Характеристики Motorola Razr Fold
Razr Fold получил 6,6-дюймовый внешний дисплей, а также гибкий основной экран диагональю 8,1 дюйма. Точные габариты и толщина устройства изготовитель пока не раскрывает. В то же время Motorola подтвердила поддержку стилуса Moto Pen Ultra, отличающего модель среди конкурентов. Компания обращает внимание, что сложные смартфоны все чаще используются как планшеты, и возможность работы с пером может стать для пользователей практическим преимуществом, особенно учитывая, что некоторые производители отказываются от поддержки стилусов в своих новых фолдах.
Камеры Motorola Razr Fold
Камерная система Razr Fold включает в себя пять модулей. Основная камера построена на 50-мегапиксельном сенсоре Sony. Также смартфон оснащен 50 Мп ультраширокоугольной камерой с макрорежимом, 50 Мп телефотообъективом, 32 Мп фронтальной камерой на внешнем экране и 20 Мп камерой для съемки в разложенном состоянии. Заявлена поддержка записи видео с HDR в формате Dolby Vision.
Motorola сообщает, что Razr Fold выйдет в синем и белом цветах. Информация о процессоре, конфигурациях памяти, стоимости и сроках начала продаж пока не обнародована. В компании отмечают, что дополнительные технические характеристики и подробности о запуске будут раскрыты в ближайшие месяцы.
