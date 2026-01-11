Motorola Razr Fold – перший розкладний книжка-смартфон компанії11.01.26
На CES 2026 компанія Motorola вперше офіційно представила смартфон із бічним механізмом складання під назвою Razr Fold. Новинка виходить у сегмент горизонтальних фолдів і розглядається як конкурент Samsung Galaxy Fold7, Google Pixel 10 Pro Fold та інших подібних моделей.
Характеристики Motorola Razr Fold
Razr Fold отримав 6,6-дюймовий зовнішній дисплей, а також гнучкий основний екран діагоналлю 8,1 дюйми. Точні габарити та товщина пристрою виробник поки не розкриває. У той же час Motorola підтвердила підтримку стілус Moto Pen Ultra, що відрізняє модель серед конкурентів. Компанія звертає увагу, що складні смартфони все частіше використовуються як планшети, і можливість роботи з пером може стати для користувачів практичною перевагою, особливо враховуючи, що деякі виробники відмовляються від підтримки стілусів у своїх нових фолдах.
Камери Motorola Razr Fold
Камерна система Razr Fold включає п’ять модулів. Основна камера побудована на 50-мегапіксельному сенсорі Sony. Також смартфон оснащений 50 Мп ультраширококутною камерою з макрорежимом, 50 Мп телефотооб’єктивом, 32 Мп фронтальною камерою на зовнішньому екрані та 20 Мп камерою для зйомки у розкладеному стані. Заявлено підтримку запису відео з HDR у форматі Dolby Vision.
Motorola повідомляє, що Razr Fold вийде у синьому та білому кольорах. Інформація про процесор, конфігурації пам’яті, вартість і терміни початку продажів поки не оприлюднена. У компанії зазначають, що додаткові технічні характеристики та подробиці про запуск будуть розкриті найближчими місяцями.
Motorola Razr Fold – перший розкладний книжка-смартфон компанії
