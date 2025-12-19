Motorola представила бюджетный смартфон Moto G Power (2026)

Компания Motorola представила смартфон Moto G Power (2026), ориентированный на автономность, надежность и повседневную практичность. В новом поколении производитель усилил защиту корпуса от внешних воздействий, сохранил привычное для серии соотношение цены и характеристик.

Устройство оснащено 6,8-дюймовым LCD-дисплеем Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит, прикрытым стеклом Gorilla Glass 7i. За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 6300 в связи с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, чего достаточно для повседневных сценариев использования. Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией дополняется ультрашироким 8-мегапиксельным модулем, а передняя камера получила разрешение 32 Мп.

Ключевым элементом стала батарея емкостью 5200 мАч с поддержкой зарядки TurboPower мощностью 30 Вт. Корпус сертифицирован по стандартам IP68/IP69 и MIL-STD-810H, что предполагает защиту от воды, пыли и механических воздействий. Смартфон работает на Android 16, оснащен стереодинамиками и будет доступен в цветах Evening Blue и Pure Cashmere.

Продажи Moto G Power (2026) стартуют 8 января 2026 года в США по цене $299,99 и в Канаде по CAD 449,99, а позже модель планируют выпустить и на вторых рынках.