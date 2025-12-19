Motorola представила бюджетний смартфон Moto G Power (2026)19.12.25
Компанія Motorola представила смартфон Moto G Power (2026), орієнтований на автономність, надійність та повсякденну практичність. У новому поколінні виробник посилив захист корпусу від зовнішніх впливів, зберіг звичне для серії співвідношення ціни та характеристик.
Пристрій оснащений 6,8-дюймовим LCD-дисплеєм Full HD+ з частотою оновлення 120 Гц і яскравістю до 1000 нит, прикритим склом Gorilla Glass 7i. За продуктивність відповідає чіп MediaTek Dimensity 6300 у зв’язку з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті, чого достатньо для повсякденних сценаріїв використання. Основна камера на 50 Мп з оптичною стабілізацією доповнюється ультрашироким 8-мегапіксельним модулем, а передня камера отримала роздільну здатність 32 Мп.
Ключовим елементом стала батарея ємністю 5200 мАг із підтримкою зарядки TurboPower потужністю 30 Вт. Корпус сертифікований за стандартами IP68/IP69 та MIL-STD-810H, що передбачає захист від води, пилу та механічних впливів. Смартфон працює на Android 16, оснащений стереодинаміками і буде доступний у кольорах Evening Blue та Pure Cashmere.
Продажі Moto G Power (2026) стартують 8 січня 2026 року в США за ціною $299,99 та в Канаді за CAD 449,99, а пізніше модель планують випустити і на других ринках.
Компанія Motorola представила смартфон Moto G Power (2026), орієнтований на автономність, надійність та повсякденну практичність
