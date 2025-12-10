Monobank запустил monoбазар — конкурента OLX?10.12.25
Monobank представил сервис monoбазар – платформу для покупки и продажи подержанных вещей, которая пока работает в формате беты. В рамках проекта пользователи могут размещать объявления, создавать собственные витрины и проводить сделки непосредственно между собой, а все продавцы проходят обязательную верификацию через приложение банка.
На платформе доступна оплата по частям, а объявление можно быстро оформить с помощью встроенного ИИ-инструмента, формирующего расширенное описание товара на основе короткого текста. Механика торга также автоматизирована: покупатель делает ценовое предложение, а продавец только подтверждает или отклоняет его.
Деньги поступают продавцу после того, как покупатель получает товар в отделении почты. Если посылку не забирают, оплата автоматически возвращается. Во время тестирования до 8 января комиссия составляет 0,1% за каждую продажу, а по завершении бета-периода ее планируют поднять до 1,9%. Покупатели дополнительно оплачивают только доставку.
Среди отдельных возможностей предусмотрена благотворительная опция: до 8 января продавцы могут перечислить весь доход от продаж на благотворительность, а Monobank в таком случае удваивает сумму взноса. Новый сервис доступен в приложении Monobank в разделе «Маркет».
