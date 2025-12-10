Monobank запустив monoбазар – конкурента OLX?10.12.25
Monobank представив сервіс monoбазар – платформу для купівлі та продажу вживаних речей, яка поки що працює у форматі бети. У рамках проекту користувачі можуть розміщувати оголошення, створювати власні вітрини та проводити угоди безпосередньо між собою, а всі продавці проходять обов’язкову верифікацію через додаток банку.
На платформі доступна оплата частинами, а оголошення можна швидко оформити за допомогою вбудованого ІІ-інструменту, який формує розширений опис товару на основі короткого тексту. Механіка торгу також автоматизована: покупець робить цінову пропозицію, а продавець лише підтверджує чи відхиляє її.
Гроші надходять продавцю після того, як покупець отримує товар у відділенні пошти. Якщо посилку не забирають, оплата автоматично повертається. Під час тестування до 8 січня комісія складає 0,1% за кожний продаж, а після завершення бета-періоду її планують підняти до 1,9%. Покупці додатково оплачують лише доставку.
Серед окремих можливостей передбачено благодійну опцію: до 8 січня продавці можуть перерахувати весь дохід від продажів на благодійність, а Monobank у такому разі подвоює суму внеску. Новий сервіс доступний у програмі Monobank у розділі «Маркет».
Monobank представив сервіс monoбазар – платформу для купівлі та продажу вживаних речей, яка поки що працює у форматі бети
