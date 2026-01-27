Microsoft подтвердила возможность передачи ключей BitLocker спецслужбам

27.01.26

BitLocker screen

 

Microsoft признала, что может передавать правоохранительным органам ключи шифрования BitLocker в случаях, когда пользователь хранит их в облаке своего аккаунта Microsoft. Об этом сообщает Forbes.

 

Компания подтвердила, что предоставляет такие ключи на основании действующего судебного ордера, отметив, что Федеральное бюро расследований в США представляет примерно два десятка подобных запросов ежегодно. Эта практика отличает Microsoft от Apple и Google, неоднократно заявлявших, что технически нет возможности разблокировать зашифрованные устройства своих пользователей.

 

Как работает BitLocker и где хранится ключ

 

BitLocker — это встроенная в Windows система шифрования диска, предназначенная для защиты данных при потере или похищении устройства. При активации шифрования система создает резервный ключ восстановления, без которого доступ к зашифрованному диску невозможен.

 

Windows предлагает несколько способов сохранения этого ключа, включая печать, запись на USB-носитель или сохранение в облачной учетной записи Microsoft. Если пользователь выбирает облачный вариант, ключ хранится на серверах компании и при наличии судебного решения может быть передан правоохранительным органам.

 

Вопросы безопасности и доверия

 

Пока неизвестно, хранятся ли ключи BitLocker на серверах Microsoft в открытом виде или в зашифрованной форме. В то же время, сам факт возможности их передачи означает, что компания имеет технический доступ к этим данным. Это вызывает дополнительные вопросы уровня безопасности ключей восстановления, сохраненных в облаке, и потенциальных рисков для пользователей.

 

Представитель Microsoft отметил, что облачное хранение ключей действительно удобно, однако оно может нести и риски несанкционированного доступа. В этой связи компания советует пользователям самостоятельно взвешивать преимущества и недостатки и решать, сохранять ли ключ в облаке или выбрать локальный способ хранения.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
801
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

26.01.26
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
views
208
comments 0
Invertor

Попробуем разобраться, как правильно выбрать инвертор в зависимости от мощности нагрузки, типа синусоиды и конфигурации аккумуляторной системы.

26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
27.01.26 | 07.08
Microsoft подтвердила возможность передачи ключей BitLocker спецслужбам
BitLocker screen

Microsoft признала, что может передавать правоохранительным органам ключи шифрования BitLocker в случаях, когда пользователь хранит их в облаке своего аккаунта Microsoft. Об этом сообщает Forbes.

26.01.26 | 18.47
Игровой монитор MSI MAG 345CQRF E20 разрешением 3440×1440 и частотой 200 Гц стоит $200  
MSI MAG 345CQRF E20

MSI представила новый доступный игровой монитор MAG 345CQRF E20, который предлагает ультраширокий дисплей с частотой обновления 200 Гц по цене около $200.

27.01.26 | 07.08
Microsoft подтвердила возможность передачи ключей BitLocker спецслужбам
26.01.26 | 18.47
Игровой монитор MSI MAG 345CQRF E20 разрешением 3440×1440 и частотой 200 Гц стоит $200
26.01.26 | 16.05
Sony LinkBuds Clip Open — Bluetooth наушники в формате клипсы с защитой IPX4
26.01.26 | 13.10
TikTok окончательно перешёл под управлением компании из США
26.01.26 | 10.17
Новые тарифы Киевстар в 2026 году: минимальная цена — 370 грн
26.01.26 | 07.22
Google обновила интерфейс помощника ИИ на Android 
25.01.26 | 15.09
Hyundai Staria выпустят в версии туристического кемпера
25.01.26 | 09.11
Сервис CreepyLink даст создать самые подозрительные короткие ссылки
24.01.26 | 12.44
Honda Base Station — концепт туристического прицепа дома на колесах
24.01.26 | 08.13
Sony передает контроль над производством телевизоров Bravia китайской TCL
23.01.26 | 18.47
Edifier M330 II — Bluetooth колонка в деревянном корпусе с AirPlay 2 і LDAC
23.01.26 | 16.08
Garmin Approach J1 — умные часы для гольфа
23.01.26 | 13.30
Киевстар покупает часть бизнеса Comfy
23.01.26 | 09.55
Теперь можно вызвать такси Bolt и Uklon в комендантский час в Украине
23.01.26 | 06.44
Центры обработки данных займут 70 % памяти в 2026 году. Пострадают авто и электроника