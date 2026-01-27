Microsoft підтвердила можливість передачі ключів BitLocker спецслужбам

27.01.26

BitLocker screen

 

Microsoft визнала, що може передавати правоохоронним органам ключі шифрування BitLocker у випадках, коли користувач зберігає їх у хмарі свого облікового запису Microsoft. Про це повідомляє Forbes.

 

Компанія підтвердила, що надає такі ключі на підставі чинного судового ордера, зазначивши, що Федеральне бюро розслідувань у США представляє приблизно два десятки подібних запитів щороку. Ця практика відрізняє Microsoft від Apple та Google, які неодноразово заявляли, що технічно немає можливості розблокувати зашифровані пристрої своїх користувачів.

 

Як працює BitLocker і де зберігається ключ

 

BitLocker – це вбудована в Windows система шифрування диска, призначена для захисту даних у разі втрати або викрадення пристрою. При активації шифрування система створює резервний ключ відновлення без якого доступ до зашифрованого диска неможливий.

 

Windows пропонує кілька способів збереження цього ключа, включаючи друк, запис на носій USB або збереження в хмарному обліковому записі Microsoft. Якщо користувач вибирає хмарний варіант, ключ зберігається на серверах компанії та за наявності судового рішення може бути переданий правоохоронним органам.

 

Питання безпеки та довіри

 

Наразі невідомо, чи зберігаються ключі BitLocker на серверах Microsoft у відкритому вигляді або у зашифрованій формі. В той же час, сам факт можливості їх передачі означає, що компанія має технічний доступ до цих даних. Це викликає додаткові питання безпеки ключів відновлення, збережених у хмарі, і потенційних ризиків для користувачів.

 

Представник Microsoft зазначив, що хмарне зберігання ключів дійсно зручне, проте воно може мати і ризики несанкціонованого доступу. У зв’язку з цим компанія радить користувачам самостійно зважувати переваги та недоліки та вирішувати, чи зберігати ключ у хмарі чи вибрати локальний спосіб зберігання.


