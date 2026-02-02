  

Microsoft Maia 200 — ИИ-чип с 216 ГБ HBM3e, TDP 750 Вт и 10 PFLOPS

02.02.26

Microsoft Maia 200

 

Microsoft официально анонсировала свой серверный ШИ-ускоритель Azure Maia 200 – чип второго поколения линейки Maia, разработанный специально для инференса моделей искусственного интеллекта. Компания называет его самой эффективной инференс-системой в своей истории и заявляет о примерно 30% более высокой производительности на каждый израсходованный доллар по сравнению с Maia 100.

 

Архитектура и техпроцесс

 

Maia 200 производится по 3-нм техпроцессу TSMC и содержит около 140 млрд транзисторов. По данным Microsoft, чип обеспечивает до 10 петафлопс производительности в вычислениях FP4, что примерно втрое превышает показатели Amazon Trainium3. Ускоритель оснащен 216 ГБ памяти HBM3e с пропускной способностью 7 ТБ/с, а также имеет 272 МБ встроенной SRAM.

 

Подход к работе с памятью

 

Отдельный акцент компания сделала на архитектуре памяти. Встроенная SRAM разделена на Cluster-level SRAM (CSRAM) и Tile-level SRAM (TSRAM). Такое разделение позволяет более эффективно балансировать нагрузку между быстрой локальной памятью и HBM, что положительно влияет на стабильность и энергоэффективность при работе с форматами FP4 и FP8, которые являются ключевыми для современных инференс-моделей.

 

Энергопотребление и эффективность

 

Несмотря на то, что заявленный TDP Maia 200 на 50% выше, чем у Maia 100, Microsoft утверждает, что общая энергоэффективность возросла. Для сравнения, Nvidia Blackwell B300 Ultra имеет TDP около 1400 Вт, в то время как Maia 200 работает на уровне 750 Вт. В то же время Maia 100, номинально рассчитывавшийся на 700 Вт, на практике потреблял около 500 Вт.

 

Сравнение с конкурентами и позиционирование

 

Непосредственно сравнивать Maia 200 с решениями Nvidia компания не берется, поскольку чип не продается сторонним клиентам, а программная экосистема Nvidia остается значительно более зрелой. Впрочем, с точки зрения энергоэффективности собственное решение Microsoft выглядит убедительно — особенно на фоне растущего внимания к экологическому влиянию ИИ и потреблению электроэнергии датацентрами.

 

Развертывание в датацентрах Azure

 

Ускорители Maia 200 уже работают в датацентре Azure US Central. В ближайшее время Microsoft планирует расширить их использование в US West 3 (Финикс, Аризона), а также в других локациях. Чипы станут частью гибридной инфраструктуры, где Maia 200 будет работать вместе с другими ши-ускорителями Azure.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
829
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

02.02.26
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
views
141
comments 0
Poco M8 Pro 5G

Poco M8 Pro 5G сразу бросается в глаза своим размером и стремлением производителя предложить больше, чем обычно ожидаешь от устройства этой ценовой категории. Он не совсем очередной «середнячок»

02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
02.02.26 | 16.01
Microsoft Maia 200 — ИИ-чип с 216 ГБ HBM3e, TDP 750 Вт и 10 PFLOPS   
Microsoft Maia 200

Microsoft официально анонсировала свой серверный ШИ-ускоритель Azure Maia 200 – чип второго поколения линейки Maia, разработанный специально для инференса моделей искусственного интеллекта

02.02.26 | 13.18
Google Chrome будет использовать искусственный интеллект для автоматизации использования   
Google Chrome для iOS

У Google Chrome появилась новая боковая панель, в которой Gemini работает параллельно с открытой вкладкой. Пользователи могут сравнивать товары, читать отзывы, планировать поездки

02.02.26 | 16.01
Microsoft Maia 200 — ИИ-чип с 216 ГБ HBM3e, TDP 750 Вт и 10 PFLOPS
02.02.26 | 13.18
Google Chrome будет использовать искусственный интеллект для автоматизации использования
02.02.26 | 11.01
Moto G77 и Moto G67 — средние смартфоны с дисплеями AMOLED 120 Гц и камерами 108 Мпикс
02.02.26 | 06.58
Киевстар планирует купить сервис Tabletki.ua
01.02.26 | 16.18
Doom запустили на беспроводных наушниках
01.02.26 | 09.07
Samsung разработала технологию скрытия контента на экране
31.01.26 | 15.32
NexPhone работает сразу на Андроид, Linux и Windows 11
31.01.26 | 08.09
Топ 20 самых популярных сайтов в Украине
30.01.26 | 19.08
Google предупредила о взломах хакерами из России и Китая через WinRAR
30.01.26 | 16.12
Razer позволит настраивать устройства через браузер
30.01.26 | 13.06
Nissan Ariya EV получила солнечные батареи на крыше
30.01.26 | 10.11
Vivo X200T получил Mediatek Dimensity 9400+, яркий AMOLED экран и аккумулятор 6200 мА·ч
30.01.26 | 07.09
Leica Camera могут купить за €1 миллиард
29.01.26 | 18.42
WhatsApp станет безопаснее
29.01.26 | 16.15
Samsung Galaxy Flip7 выпустили в лимитированной версии Олимпийских игр