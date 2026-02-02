Microsoft Maia 200 – ШІ-чіп з 216 ГБ HBM3e, TDP 750 Вт та 10 PFLOPS

Microsoft офіційно анонсувала свій серверний ШІ-прискорювач Azure Maia 200 – чіп другого покоління лінійки Maia, розроблений спеціально для інференсу моделей штучного інтелекту. Компанія називає його найефективнішою інференс-системою у своїй історії та заявляє про приблизно 30% вищої продуктивності на кожен витрачений долар порівняно з Maia 100.

Архітектура та техпроцес

Maia 200 виробляється за 3-нм техпроцесом TSMC і містить близько 140 млрд транзисторів. За даними Microsoft, чіп забезпечує до 10 петафлопс продуктивності у обчисленнях FP4, що приблизно втричі перевищує показники Amazon Trainium3. Прискорювач оснащений 216 ГБ пам’яті HBM3e із пропускною спроможністю 7 ТБ/с, а також має 272 МБ вбудованої SRAM.

Підхід до роботи з пам’яттю

Окремий акцент компанія зробила на архітектурі пам’яті. Вбудована SRAM розділена на Cluster-level SRAM (CSRAM) та Tile-level SRAM (TSRAM). Такий поділ дозволяє більш ефективно балансувати навантаження між швидкою локальною пам’яттю та HBM, що позитивно впливає на стабільність та енергоефективність при роботі з форматами FP4 та FP8, які є ключовими для сучасних інференс-моделей.

Енергоспоживання та ефективність

Незважаючи на те, що заявлений TDP Maia 200 на 50% вище, ніж у Maia 100, Microsoft стверджує, що загальна енергоефективність зросла. Для порівняння, Nvidia Blackwell B300 Ultra має TDP близько 1400 Вт, тоді як Maia 200 працює на рівні 750 Вт. У той же час Maia 100, що номінально розраховувався на 700 Вт, на практиці споживав близько 500 Вт.

Порівняння з конкурентами та позиціонування

Безпосередньо порівнювати Maia 200 з рішеннями Nvidia компанія не береться, оскільки чіп не продається стороннім клієнтам, а програмна екосистема Nvidia залишається значно зрілішою. Втім, з погляду енергоефективності власне рішення Microsoft виглядає переконливо — особливо на тлі зростаючої уваги до екологічного впливу ІІ та споживання електроенергії датацентрами.

Розгортання в датацентрах Azure

Прискорювачі Maia 200 вже працюють у датацентрі Azure US Central. Найближчим часом Microsoft планує розширити їх використання у US West 3 (Фінікс, Арізона), а також в інших локаціях. Чіпи стануть частиною гібридної інфраструктури, де Maia 200 працюватиме разом з іншими ши-прискорювачами Azure.