Microsoft добавила новые функции Copilot+ в Windows 11

Компания Microsoft представила новые функции для Windows 11 и линейки устройств Copilot+. Одним из центральных нововведений станет интеграция ИИ-агента в операционную систему. Он позволит управлять настройками с помощью обычной речи. Пользователь сможет, например, сказать: «Курсор мыши слишком мал», — и система автоматически предложит нужный параметр. При желании агент сможет не только находить нужные разделы, но и самостоятельно вносить изменения.

Обновление получит и функция Click To Do. С её помощью можно будет запускать инструменты вроде Reading Coach или Immersive Reader, взаимодействовать с Microsoft Teams, а также переносить данные с экрана напрямую в Excel. Функция Ask Copilot позволит создавать черновики в Word на основе текста или изображений, отображаемых на экране.

Искусственный интеллект продолжает внедряться в поиск Windows и Microsoft Store. Программы теперь можно будет искать и устанавливать прямо из строки поиска, а в магазине появится блок персонализированных рекомендаций. Copilot поможет получать информацию о приложениях в Store, а программы с ИИ-возможностями будут выделяться специальными метками.

Обновления также затронут встроенные приложения. В приложении «Фотографии» появится функция relight для добавления до трёх источников света при редактировании изображений. Paint получит поддержку выбора объектов и создание наклеек по текстовому описанию. В Snipping Tool добавят автоматическое кадрирование, извлечение текста и пипетку для выбора цвета.

Кроме того, Блокнот (Notepad) получит функцию AI write для генерации текста, а также поддержку форматирования и автоматического создания краткого содержания. Ряд новых функций будет доступен исключительно на устройствах Copilot+, первыми из которых станут модели с процессорами Snapdragon. Позже они появятся и на устройствах с чипами Intel и AMD. По данным Microsoft, компания стремится сделать Windows максимально персонализированной и продуктивной платформой за счёт ИИ и новых аппаратных решений.

Не пропустите интересное! Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате! Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram