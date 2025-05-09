Microsoft додала нові функції Copilot+ у Windows 1109.05.25
Компанія Microsoft представила нові функції для Windows 11 та лінійки пристроїв Copilot+. Одним із центральних нововведень стане інтеграція ІІ-агента в операційну систему. Він дозволить керувати налаштуваннями за допомогою звичайної мови. Користувач зможе, наприклад, сказати: «Курсор миші занадто малий», і система автоматично запропонує потрібний параметр. За бажання агент зможе не лише знаходити потрібні розділи, а й самостійно вносити зміни.
Оновлення отримає функцію Click To Do. З її допомогою можна буде запускати інструменти як Reading Coach або Immersive Reader, взаємодіяти з Microsoft Teams, а також переносити дані з екрану безпосередньо в Excel. Функція Ask Copilot дозволить створювати чернетки Word на основі тексту або зображень, що відображаються на екрані.
Штучний інтелект продовжує впроваджуватися у пошук Windows та Microsoft Store. Програми тепер можна буде шукати та встановлювати прямо з рядка пошуку, а в магазині з’явиться блок персональних рекомендацій. Copilot допоможе отримувати інформацію про програми в Store, а програми з ІІ-можливостями будуть виділятися спеціальними мітками.
Оновлення також торкнуться вбудованих програм. У програмі “Фотографії” з’явиться функція relight для додавання до трьох джерел світла під час редагування зображень. Paint отримає підтримку вибору об’єктів та створення наклейок за текстовим описом. У Snipping Tool додадуть автоматичне кадрування, вилучення тексту та піпетку для вибору кольору.
Крім того, Блокнот (Notepad) отримає функцію AI write для генерації тексту, а також підтримку форматування та автоматичного створення короткого змісту. Низка нових функцій буде доступна виключно на пристроях Copilot+, першими з яких стануть моделі з процесорами Snapdragon. Пізніше вони з’являться на пристроях з чіпами Intel і AMD. За даними Microsoft, компанія прагне зробити Windows максимально персоналізованою та продуктивною платформою за рахунок ШІ та нових апаратних рішень.
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