 

Micron 3610 NVMe – первый потребительский PCIe 5.0 SSD накопитель на базе QLC-памяти

16.01.26

Micron 3610 NVMe

 

Компания Micron, заявлявшая в декабре о выходе с рынка потребительской продукции, похоже, скорректировала свою стратегию. Производитель представил твердотельный накопитель Micron 3610 NVMe – первый в отрасли клиентский SSD PCIe Gen5, построенный на QLC NAND. Новинка ориентирована на массовые ноутбуки, ультратонкие устройства и ПК, которым нужна высокая скорость по относительно умеренной цене.

 

Производительность и память нового поколения

 

Micron 3610 построен на фирменной памяти G9 QLC и демонстрирует показатели, нетипичные для накопителей такого класса. Скорость последовательного чтения составляет 11 000 МБ/с, а записи — до 9300 МБ/с. При работе со случайными данными накопитель обеспечивает до 1,5 млн. IOPS на чтение и до 1,6 млн. IOPS на запись, что приближает его к более дорогим TLC-решениям.

 

Форм-фактор M.2 2230 и емкость до 4 ТБ

 

Одной из ключевых особенностей Micron 3610 явилось появление версии объемом 4 ТБ в компактном одностороннем форм-факторе M.2 2230. Это первый SSD Gen5 на QLC-памяти с такой емкостью в столь малом размере. Решение рассчитано на ультратонкие ноутбуки, портативные игровые консоли и другие устройства без активного охлаждения.

 

Энергоэффективность и архитектура без DRAM

 

Накопитель использует DRAM-less архитектуру с поддержкой Host Memory Buffer, что позволяет снизить энергопотребление и улучшить тепловой режим. Такой подход выглядит актуальным на фоне дефицита чипов оперативной памяти. По заявлениям Micron, 3610 обеспечивает до 43% лучшую энергоэффективность по сравнению с SSD PCIe Gen4 на TLC-памяти.

 

Ориентация на ШИ-нагрузку

 

Micron отдельно подчеркивает пригодность нового SSD для клиентских ШИ-задач. По оценкам компании, накопитель способен скачивать AI-модели на 20 млрд параметров менее чем за три секунды, что делает его интересным вариантом для локальной работы с большими моделями на ноутбуках и ПК.

 

Позиционирование и сроки выхода

 

Micron 3610 будет доступен в версиях на 1, 2 и 4 ТВ. Производитель позиционирует новинку как решение, которое «демократизирует скорость Gen5» и делает высокопроизводительные SSD более доступными для массового рынка. Старт продаж нового накопителя ожидается позже в 2026 году.


