Micron 3610 NVMe – перший споживчий PCIe 5.0 SSD накопичувач на базі пам’яті QLC  

Micron 3610 NVMe – перший споживчий PCIe 5.0 SSD накопичувач на базі пам’яті QLC16.01.26
Компанія Micron, яка заявляла у грудні про вихід із ринку споживчої продукції, схоже, скоригувала свою стратегію. Виробник представив твердотільний накопичувач Micron 3610 NVMe – перший у галузі клієнтський SSD PCIe Gen5, побудований на QLC NAND. Новинка орієнтована на масові ноутбуки, ультратонкі пристрої та ПК, яким потрібна висока швидкість за помірною ціною.
Продуктивність та пам’ять нового покоління
Micron 3610 побудований на фірмовій пам’яті G9 QLC та демонструє показники, нетипові для накопичувачів такого класу. Швидкість послідовного читання становить 11 000 МБ/с, а записи – до 9300 МБ/с. При роботі з випадковими даними накопичувач забезпечує до 1,5 млн. IOPS на читання та до 1,6 млн. IOPS на запис, що наближає його до більш дорогих TLC-рішень.
Форм-фактор M.2 2230 та ємність до 4 ТБ
Однією з ключових особливостей Micron 3610 стала поява версії об’ємом 4 ТБ у компактному односторонньому форм-факторі M.2 2230. Це перший SSD Gen5 на QLC-пам’яті з такою ємністю в такому малому розмірі. Рішення розраховане на ультратонкі ноутбуки, портативні ігрові консолі та інші пристрої без активного охолодження.
Енергоефективність та архітектура без DRAM
Накопичувач використовує DRAM-less архітектуру з підтримкою Host Memory Buffer, що дозволяє знизити енергоспоживання та покращити тепловий режим. Такий підхід видається актуальним на тлі дефіциту чіпів оперативної пам’яті. За заявами Micron, 3610 забезпечує до 43% кращу енергоефективність порівняно із SSD PCIe Gen4 на TLC-пам’яті.
Орієнтація на ШІ-навантаження
Micron окремо наголошує на придатності нового SSD для клієнтських ШІ-завдань. За оцінками компанії, накопичувач здатний завантажувати AI-моделі на 20 млрд параметрів менш ніж за три секунди, що робить його цікавим варіантом для локальної роботи з великими моделями на ноутбуках та ПК.
Позиціювання та терміни виходу
Micron 3610 буде доступний у версіях на 1, 2 та 4 ТБ. Виробник позиціонує новинку як рішення, яке «демократизує швидкість Gen5» і робить високопродуктивні SSD доступнішими для масового ринку. Старт продажів нового накопичувача очікується пізніше 2026 року.
