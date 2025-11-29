Медвежонок со встроенным ChatGPT рассказывал детям о наркотиках и садомазо

29.11.25

ted bear movie

 

ИИ-медвежонок Kumma от компании FoloToy оказался в центре скандала после того, как отвечал детям об опасных предметах и ​​поддерживал разговоры на сексуальные темы. После этого OpenAI заблокировала доступ разработчика к своим сервисам, сообщает Gizmodo.

 

Некоммерческая организация Public Interest Research Group обнародовала отчет, где зафиксировала нетипичное поведение нескольких ИИ-игрушек, среди которых и Kumma от сингапурской FoloToy. Игрушка работала на базе различных крупных языковых моделей, включая OpenAI GPT-4o, и отвечала голосом через встроенный динамик.

 

Чем набедокурил плюшевый медведь с ChatGPT

 

По данным исследователей, Kumma объяснял детям, где могут храниться потенциально опасные предметы – ножи, спички, таблетки или пластиковые пакеты. Также в отчете приведен диалог, касающийся кокаина. Несмотря на то, что иногда игрушка добавляла оговорку обращаться ко взрослым, она все равно описывала конкретные места хранения опасных вещей.

 

Отдельно в PIRG отметили, что мишка легко вступал в разговоры на сексуальные темы. На вопрос о «различных стилях кино» плюшевый ублюдок подробно перечислял практики вроде ролевых игр, связывания и садомазо.

 

После обнародования отчета FoloToy временно сняла с продаж все товары и объявила о старте полного внутреннего аудита безопасности. На сайте компании сейчас нет доступных продуктов.

 

OpenAI подтвердила, что заблокировала FoloToy доступ к API ChatGPT , подчеркнув: политика компании запрещает какие-либо сценарии, которые могут повредить или сексуализировать несовершеннолетних, и такие нарушения влекут за собой мгновенную приостановку работы разработчика.

 

В PIRG поддержали действия компаний, но напомнили, что рынок ШИ-игрушек остается практически нерегулируемым, и многие подобные продукты до сих пор доступны для приобретения.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
487
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

25.11.25
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
views
106
comments 0
Sony SRS-XP500

Портативная колонка давно перестала быть просто аксессуаром для смартфона или ноутбука. Она стала инструментом для создания атмосферы – от камерной встречи до масштабной вечеринки.

25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
13.11.25 | 07.05
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
12.11.25 | 23.00
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
11.11.25 | 06.11
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей

НовостиNews
29.11.25 | 07.25
Медвежонок со встроенным ChatGPT рассказывал детям о наркотиках и садомазо
ted bear movie

OpenAI подтвердила, что заблокировала FoloToy доступ к API ChatGPT , подчеркнув: политика компании запрещает какие-либо сценарии, которые могут повредить или сексуализировать несовершеннолетних

28.11.25 | 19.06
IKEA представила необычные Bluetooth-колонки Solskydd и Kulglass  
Ikea Solskydd Kulglass

IKEA представила две новые Bluetooth-колонки — Solskydd и Kulglass, рассчитанные не только на воспроизведение звука, но и роль заметных интерьерных акцентов

29.11.25 | 07.25
Медвежонок со встроенным ChatGPT рассказывал детям о наркотиках и садомазо
28.11.25 | 19.06
IKEA представила необычные Bluetooth-колонки Solskydd и Kulglass
28.11.25 | 16.09
Microsoft переведет проводник файлов Windows 11 в фоновый режим
28.11.25 | 13.06
Poco F8 Ultra и Poco F8 Pro с динамиками Bose вышли на глобальном рынке
28.11.25 | 10.13
Apple впервые за 14 лет обойдет Samsung по смартфонам
28.11.25 | 07.02
Черная пятница в GOG: 7500 игр со скидками до -95%
27.11.25 | 18.52
Xiaomi Sound Pocket с 5 Вт динамиком оснащена аккумулятором 1000 мАч
27.11.25 | 16.08
В Google Chrome появятся вертикальные вкладки
27.11.25 | 13.15
ЕС утвердила требования к портам USB Type-C
27.11.25 | 10.19
Moto G57 Power оснащен аккумулятором 7000 мА·ч и стоит всего $170
27.11.25 | 07.10
PlayStation заработала на продаже игр в Steam более $1,5 млрд
26.11.25 | 21.15
Acer и Новая почта разыгрывают игровые ноутбуки и геймерскую мебель
26.11.25 | 19.03
Блокнот в Windows 11 начнет поддерживать таблицы
26.11.25 | 16.07
За стрим S.T.A.L.K.E.R. 2 на россии дают 6 лет тюрьмы
26.11.25 | 13.50
OpenAI официально запускает групповые чаты в ChatGPT для всех пользователей