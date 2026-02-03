Медиа блокируют Internet Archive, чтобы закрыть доступ ИИ к своим материалам   

Медиа блокируют Internet Archive, чтобы закрыть доступ ИИ к своим материалам03.02.26
Издания начали ограничивать доступ Internet Archive к своим материалам из-за опасений, что компании, разрабатывающие искусственный интеллект, могут использовать этот веб-сервис для получения контента.
Одним из таких изданий стала The Guardian. В редакции отмечают, что компании в сфере ИИ активно ищут доступные и структурированные базы данных для обучения своих моделей, а API Internet Archive, по словам представителя издания, предоставляет для этого всё необходимое.
Аналогичную позицию заняла и The New York Times. Представители газеты заявляют, что Internet Archive фактически предоставляет ИИ-компаниям доступ ко всему контенту NYT без разрешения правообладателя.
Ограничения на доступ к своему контенту также ввели Financial Times и социальная платформа Reddit. При этом некоторые сайты, напротив, требуют от ИИ-компаний оплаты за использование материалов. Так, Wikipedia в этом году подписала соглашения с Microsoft, Amazon, Perplexity и Meta.
Параллельно несколько зарубежных изданий подают судебные иски против ИИ-компаний за использование контента их сайтов для обучения моделей без согласия. В частности, журналисты-расследователи The New York Times обвиняют такие компании в нарушении авторских прав. Ранее владельцы Rolling Stone и Variety также подали иск против Google из-за функции «Обзор от ИИ».
