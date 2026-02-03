Медіа блокують Internet Archive, щоб закрити доступ ШІ до своїх матеріалів

Видання почали обмежувати доступ Internet Archive до своїх матеріалів через побоювання, що компанії, які розробляють штучний інтелект, можуть використовувати цей веб-сервіс для отримання контенту.

Одним із таких видань стала The Guardian. У редакції зазначають, що компанії у сфері штучного інтелекту активно шукають доступні та структуровані бази даних для навчання своїх моделей, а API Internet Archive, за словами представника видання, надає для цього все необхідне.

Аналогічну позицію зайняла і The New York Times. Представники газети заявляють, що Internet Archive фактично надає ШІ-компаніям доступ до всього контенту NYT без дозволу правовласника.

Обмеження на доступ до свого контенту також запровадили Financial Times та соціальна платформа Reddit. При цьому деякі сайти вимагають від ІІ-компаній оплати за використання матеріалів. Так, Wikipedia цього року підписала угоди з Microsoft, Amazon, Perplexity та Meta.

Паралельно кілька зарубіжних видань подають судові позови до ШІ-компаній за використання контенту їхніх сайтів для навчання моделей без згоди. Зокрема, журналісти-розслідувачі The New York Times звинувачують такі компанії у порушенні авторських прав. Раніше власники Rolling Stone та Variety також подали позов проти Google через функцію «Огляд від ШІ».