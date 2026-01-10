Какие концепты Lenovo показали на CES 2026

На выставке CES 2026 компания Lenovo показала серию концептуальных устройств, которые рассматривает как задел для формирования будущей экосистемы персонального искусственного интеллекта. Экспозиция включала прототип ноутбука ThinkPad Rollable XD с разворачивающимся экраном, персональный центр обработки данных Lenovo Personal AI Hub, известный под рабочим названием Project Kubit, концепт умных очков Lenovo AI Glasses, интеллектуальный дисплей Smart Sense Display, а также несколько экспериментальных аксессуаров.

Lenovo ThinkPad Rollable XD

Одним из наиболее заметных экспонатов стал ThinkPad Rollable XD. Lenovo описывает его как устройство с экраном, ориентированным наружу, и дисплеем, который разворачивается со стороны пользователя. В сложенном состоянии ноутбук предлагает диагональ 13,3 дюйма, однако при активации механизма экран увеличивает рабочее пространство почти до 16 дюймов, добавляя более половины дополнительной площади без перехода в другой форм-фактор. Управление развертыванием реализовано с помощью сенсорных жестов Swipe to X и голосовых команд. В конструкции упоминается покрытие Corning Gorilla Glass Victus 2 с охватом 180 градусов, которое одновременно выполняет защитную функцию и оставляет видимыми элементы рулонного механизма. Среди сценариев с участием искусственного интеллекта Lenovo называет синхронный перевод, работу голосового помощника и мультимодальные способы взаимодействия.

Lenovo Personal AI Hub

Еще одним элементом будущей экосистемы стал Lenovo Personal AI Hub, известный как Project Kubit. Это концепт персонального edge-cloud устройства, рассчитанного на поддержку ИИ-приложений в пределах экосистемы пользователя — от ПК и смартфонов до носимых гаджетов и устройств умного дома. По описанию компании, внутри хаба размещены две компактные AI-рабочие станции ThinkStation PGX, построенные на NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip. Управление предполагается через прозрачный сенсорный экран, а также с помощью касаний и голосовых команд.

Lenovo AI Glasses

Lenovo AI Glasses были представлены как концепт умных очков с беспроводным подключением к смартфону или компьютеру. Устройство сочетает голосовое и сенсорное управление и рассчитано на сценарии вроде звонков в режиме hands-free, использования телесуфлера во время презентаций и управления мультимедиа. Также заявлены функции живого перевода с минимальной задержкой и интеллектуального распознавания изображений, которые работают за счет вычислительных возможностей подключенного устройства.

Lenovo Smart Sense Display

В рамках экспозиции Lenovo показала и Smart Sense Display — концепт 27-дюймового UHD-дисплея, который может выступать центральным хабом для нескольких персональных устройств, включая беспроводное подключение. Компания описывает сценарии совместной работы на нескольких экранах, управление окнами и взаимодействие со смарт-ассистентом через сенсорный ввод или голос. Отдельный акцент сделан на функциях комфорта, таких как автоматическая подстройка яркости и цветовой температуры в зависимости от времени суток, а также мониторинг усталости глаз в реальном времени. Дисплей рассчитан на использование несколькими людьми и должен адаптироваться под индивидуальные профили.

Новые аксессуары Lenovo

Помимо основных устройств, Lenovo продемонстрировала ряд прототипов аксессуаров. Среди них Adaptable Keyboard — компактная клавиатура, способная адаптироваться под различные сценарии работы, включая регулировку хода клавиш и оптическую активацию для изменения усилия нажатия. Также был показан Self-Charging Kit — концепт набора из клавиатуры и мыши, использующих сбор световой энергии. По заявлению компании, такой комплект может работать даже при невысоком уровне освещения и снижать потребность в регулярной подзарядке.

Отдельно Lenovo упомянула Project Maxwell, разработку команды Motorola 312 Labs. Этот концепт представляет собой ИИ-компаньона, который анализирует контекст с помощью аудио- и визуальных данных, отслеживает происходящее вокруг пользователя и в реальном времени предлагает подсказки и рекомендации для автоматизации повседневных задач.

Кроме того, на стенде был показан ноутбук Legion Pro Rollable с горизонтально раздвижным экраном. В Lenovo считают, что подобный формат может быть востребован киберспортсменами, которым важно тренироваться в привычной среде, сохраняя при этом мобильность.