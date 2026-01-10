Які концепти Lenovo показали на CES 2026

На виставці CES 2026 компанія Lenovo показала серію концептуальних пристроїв, які розглядає як доробок для формування майбутньої екосистеми персонального штучного інтелекту. Експозиція включала прототип ноутбука ThinkPad Rollable XD з екраном, що розгортається, персональний центр обробки даних Lenovo Personal AI Hub, відомий під робочою назвою Project Kubit, концепт розумних окулярів Lenovo AI Glasses, інтелектуальний дисплей Smart Sense Display, а також кілька експериментальних аксесуарів.

Lenovo ThinkPad Rollable XD

Одним із найпомітніших експонатів став ThinkPad Rollable XD. Lenovo описує його як пристрій з екраном, орієнтованим назовні, та дисплеєм, який розгортається з боку користувача. У складеному стані ноутбук пропонує діагональ 13,3 дюйми, проте при активації механізму екран збільшує робочий простір майже до 16 дюймів, додаючи більше половини додаткової площі без переходу в інший форм-фактор. Управління розгортанням реалізовано за допомогою сенсорних жестів Swipe to X та голосових команд. У конструкції згадується покриття Corning Gorilla Glass Victus 2 з охопленням 180 градусів, яке одночасно виконує захисну функцію та залишає видимими елементи рулонного механізму. Серед сценаріїв за участю штучного інтелекту Lenovo називає синхронний переклад, роботу голосового помічника та мультимодальні способи взаємодії.

Lenovo Personal AI Hub

Ще одним елементом майбутньої екосистеми став Lenovo Personal AI Hub, відомий як Project Kubit. Це концепт персонального edge-cloud пристрою, розрахованого на підтримку ІІ-додатків в межах екосистеми користувача – від ПК і смартфонів до гаджетів і пристроїв розумного будинку, що носяться. За описом компанії, всередині хаба розміщено дві компактні AI-робочі станції ThinkStation PGX, побудовані на NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip. Керування передбачається через прозорий сенсорний екран, а також за допомогою торкання та голосових команд.

Lenovo AI Glasses

Lenovo AI Glasses були представлені як концепт розумних окулярів з бездротовим підключенням до смартфона або комп’ютера. Пристрій поєднує голосове та сенсорне керування та розраховане на сценарії на зразок дзвінків у режимі hands-free, використання телесуфлера під час презентацій та керування мультимедіа. Також заявлено функції живого перекладу з мінімальною затримкою та інтелектуального розпізнавання зображень, які працюють за рахунок обчислювальних можливостей підключеного пристрою.

Lenovo Smart Sense Display

У рамках експозиції Lenovo показала і Smart Sense Display – концепт 27-дюймового UHD-дисплея, який може бути центральним хабом для декількох персональних пристроїв, включаючи бездротове підключення. Компанія описує сценарії спільної роботи на кількох екранах, керування вікнами та взаємодію зі смарт-асистентом через сенсорне введення або голос. Окремий акцент зроблено на функціях комфорту, таких як автоматичне підстроювання яскравості та колірної температури залежно від часу доби, а також моніторинг втоми очей у реальному часі. Дисплей розрахований на використання кількома людьми та має адаптуватися під індивідуальні профілі.

Нові аксесуари Lenovo

Крім основних пристроїв, Lenovo продемонструвала низку прототипів аксесуарів. Серед них Adaptable Keyboard – компактна клавіатура, здатна адаптуватися під різні сценарії роботи, включаючи регулювання ходу клавіш та оптичну активацію зміни зусилля натискання. Також був показаний Self-Charging Kit – концепт набору з клавіатури та миші, які використовують збирання світлової енергії. За заявою компанії, такий комплект може працювати навіть за невисокого рівня освітлення та знижувати потребу в регулярній підзарядці.

Окремо Lenovo згадала Project Maxwell, розробку команди Motorola 312 Labs. Цей концепт є ІІ-компаньйоном, який аналізує контекст за допомогою аудіо- та візуальних даних, відстежує те, що відбувається навколо користувача і в реальному часі пропонує підказки та рекомендації для автоматизації повсякденних завдань.

Крім того, на стенді був показаний ноутбук Legion Pro Rollable із горизонтально розсувним екраном. У Lenovo вважають, що подібний формат може бути затребуваний кіберспортсменами, яким важливо тренуватися у звичному середовищі, зберігаючи при цьому мобільність.