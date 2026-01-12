LEGO представила умный кубик — с микропроцессором, сенсорами и LED-подсветкой  

LEGO представила умный кубик — с микропроцессором, сенсорами и LED-подсветкой12.01.26
На выставке CES 2026 компания LEGO также привлекла внимание посетителей, представив концепцию Smart Brick, демонстрирующую новый подход к классическим конструкторам бренда.
Что такое LEGO Smart Brick
LEGO Smart Brick стал первым «умным» кубиком в истории LEGO. По внешнему виду он полностью повторяет стандартный элемент формата 2×4, однако внутри скрыта электронная начинка с процессором, сенсорами, динамиком и светодиодами. Именно этот элемент лег в основу новой платформы LEGO SMART Play, которую в компании называют самым крупным технологическим обновлением за полвека.
Во время демонстрации на CES 2026 Smart Brick показали как автономный интерактивный элемент, способный реагировать на движение, наклонности, постукивание и взаимодействие с другими компонентами системы. Кубик анализирует физические действия и воспроизводит световые и звуковые эффекты в зависимости от сценария игры.
Что внутри умного кубика Лего
Внутри Smart Brick расположен микропроцессор, динамик, LED-матрица, акселерометр и дополнительные сенсоры, а также беспроводной модуль BrickNet. Он обеспечивает связь между элементами системы без использования смартфона или подключения к Интернету. Благодаря этому кубик может обмениваться данными с другими Smart-элементами во время игры.
Smart Brick поддерживает взаимодействие со Smart Minifigures и Smart Tags – специальными плитками с цифровыми идентификаторами, задающими контекст событий. Во время презентации LEGO показала пример, когда кубик распознает тег вертолета и автоматически активирует световые эффекты и звук, имитирующий работу лопастей.
Что умеет LEGO Smart Brick
Платформа LEGO SMART Play спроектирована как полностью автономная система. Она не требует установки приложений, использования экранов или доступа к сети. Вся логика взаимодействия реализуется через физические элементы с детекторами, светом и звуком. Для питания Smart Brick предусмотрена беспроводная зарядка через фирменную зарядную панель.
Первой серией, которая получит поддержку SMART Play, станет LEGO Star Wars. Компания подтвердила запуск двух наборов — Luke’s Red Five X-Wing стоимостью 69,99 доллара и Darth Vader’s Throne Room Duel A-Wing за 159,99 доллара. Оба комплекта поступят в продажу 1 марта 2026, а прием предварительных заказов стартует 9 января.
В LEGO отмечают, что Smart Brick не заменяет традиционные кубики, а лишь дополняет привычную механику игры. Компания планирует постепенно расширять платформу Smart Play и выпускать новые наборы в течение года.
