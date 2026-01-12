LEGO представила розумний кубик – з мікропроцесором, сенсорами та LED-підсвічуванням  

LEGO представила розумний кубик – з мікропроцесором, сенсорами та LED-підсвічуванням12.01.26
На виставці CES 2026 компанія LEGO також привернула увагу відвідувачів, представивши концепцію Smart Brick, яка демонструє новий підхід до класичних конструкторів бренду.
Що таке LEGO Smart Brick
LEGO Smart Brick став першим “розумним” кубиком в історії LEGO. На вигляд він повністю повторює стандартний елемент формату 2×4, проте всередині прихована електронна начинка з процесором, сенсорами, динаміком і світлодіодами. Саме цей елемент ліг в основу нової платформи LEGO SMART Play, яку компанії називають найбільшим технологічним оновленням за півстоліття.
Під час демонстрації на CES 2026 Smart Brick показали як автономний інтерактивний елемент, здатний реагувати на рух, схильність, постукування та взаємодію з іншими компонентами системи. Кубик аналізує фізичні дії та відтворює світлові та звукові ефекти залежно від сценарію гри.
Що всередині розумного кубика Лего
Всередині Smart Brick розташований мікропроцесор, динамік, LED-матриця, акселерометр та додаткові сенсори, а також бездротовий модуль BrickNet. Він забезпечує зв’язок між елементами системи без використання смартфона чи підключення до Інтернету. Завдяки цьому кубик може обмінюватись даними з іншими Smart-елементами під час гри.
Smart Brick підтримує взаємодію з Smart Minifigures та Smart Tags – спеціальними плитками із цифровими ідентифікаторами, що задають контекст подій. Під час презентації LEGO показала приклад, коли кубик розпізнає тег вертольота та автоматично активує світлові ефекти та звук, що імітує роботу лопатей.
Що вміє LEGO Smart Brick
Платформа LEGO SMART Play спроектована як повністю автономна система. Вона не потребує встановлення програм, використання екранів або доступу до мережі. Вся логіка взаємодії реалізується через фізичні елементи з детекторами, світлом та звуком. Для живлення Smart Brick передбачено бездротове заряджання через фірмову зарядну панель.
Перша серія, яка отримає підтримку SMART Play, стане LEGO Star Wars. Компанія підтвердила запуск двох наборів – Luke’s Red Five X-Wing вартістю 69,99 долара та Darth Vader’s Throne Room Duel A-Wing за 159,99 долара. Обидва комплекти надійдуть у продаж 1 березня 2026 року, а прийом попередніх замовлень стартує 9 січня.
У LEGO відзначають, що Smart Brick не замінює традиційних кубиків, а лише доповнює звичну механіку гри. Компанія планує поступово розширювати платформу Smart Play та випускати нові набори протягом року.
