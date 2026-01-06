Китайцы разработали электронную кожу которая позволит роботам чувствовать боль   

Китайцы разработали электронную кожу которая позволит роботам чувствовать боль06.01.26
Ученые из Гонконгского городского университета представили нейроморфную электронную кожу нового поколения, которая наделяет гуманоидных роботов способностью чувствовать прикосновение и реагировать на чрезмерное влияние, фактически имитируя ощущение боли. О разработке сообщает NotebookCheck со ссылкой на публикацию в научном журнале PNAS.
Цель технологии — сделать взаимодействие роботов с людьми более безопасным и более приближенным к естественному. Благодаря новой электронной коже машины могут не только фиксировать физический контакт, но и анализировать его интенсивность, запускать ответные реакции и включать защитные рефлексы в случае опасности.
Как работает электронная кожа роботов
Электронная кожа NRE имеет четырехслойную структуру и иерархическую архитектуру, построенную по аналогии с принципами работы человеческой кожи. При легком нажатии сенсоры не ограничиваются простым измерением давления, а формируют электрические импульсы, поступающие в центральный процессор. Там система анализирует сигнал и определяет, какой должна быть реакция робота.
Если сила воздействия превышает заданный безопасный порог, то электронная кожа генерирует высоковольтный сигнал, который передается непосредственно на моторы, минуя центральную обработку. В таком случае робот мгновенно одергивает соответствующую часть тела, уменьшая риск повреждения собственных механизмов и опасного контакта с человеком. Исследователи отмечают, что подобная схема позволяет значительно сократить время реакции и повысить уровень безопасности во время физического взаимодействия.
Для чего роботам нужны чувства?
Помимо защитных функций, NRE-кожа способна осуществлять самодиагностику. Каждый сенсорный элемент периодически посылает так называемый «сигнал жизни», подтверждающий его исправность. При исчезновении такого сигнала система определяет поврежденный участок. Замена модуля требует вмешательства техники, однако в перспективе разработчики допускают возможность, что работы смогут самостоятельно выполнять подобные операции после соответствующих программных обновлений.
Авторы работы считают, что представленная технология демонстрирует новый уровень интеграции сенсорных систем в современной робототехнике, сочетая механизмы защиты и самоконтроля. По их словам, нейроморфная электронная кожа обладает значительным потенциалом для использования в создании гуманоидных роботов, которые смогут безопаснее и эффективнее работать рядом с людьми.
