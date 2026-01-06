  

Китайці розробили електронну шкіру, яка дозволить роботам відчувати біль.

06.01.26

Tiangong robot

 

Вчені з Гонконзького міського університету представили нейроморфну ​​електронну шкіру нового покоління, яка наділяє гуманоїдних роботів здатністю відчувати дотик та реагувати на надмірний вплив, фактично імітуючи відчуття болю. Про створення повідомляє NotebookCheck з посиланням на публікацію в науковому журналі PNAS.

 

Мета технології — зробити взаємодію роботів з людьми безпечнішою і наближеною до природного. Завдяки новій електронній шкірі машини можуть не тільки фіксувати фізичний контакт, але й аналізувати його інтенсивність, запускати реакції у відповідь і включати захисні рефлекси в разі небезпеки.

 

Як працює електронна шкіра роботів

 

Електронна шкіра NRE має чотиришарову структуру та ієрархічну архітектуру, побудовану за аналогією до принципів роботи людської шкіри. При легкому натисканні сенсори не обмежуються простим виміром тиску, а формують електричні імпульси, що у центральний процесор. Там система аналізує сигнал і визначає, якою має бути реакція робота.

 

Якщо сила впливу перевищує заданий безпечний поріг, електронна шкіра генерує високовольтний сигнал, який передається безпосередньо на мотори, минаючи центральну обробку. У такому разі робот миттєво смикає відповідну частину тіла, зменшуючи ризик пошкодження власних механізмів та небезпечного контакту з людиною. Дослідники зазначають, що подібна схема дозволяє значно скоротити час реакції та підвищити рівень безпеки під час фізичної взаємодії.

 

NRE skin

 

Для чого роботам потрібні відчуття?

 

Крім захисних функцій, NRE-шкіра здатна здійснювати самодіагностику. Кожен сенсорний елемент періодично посилає так званий сигнал життя, що підтверджує його справність. У разі зникнення такого сигналу система визначає пошкоджену ділянку. Заміна модуля вимагає втручання техніки, однак у перспективі розробники допускають можливість, що роботи зможуть самостійно виконувати такі операції після відповідних програмних оновлень.

 

Автори роботи вважають, що представлена ​​технологія демонструє новий рівень інтеграції сенсорних систем у сучасній робототехніці, поєднуючи механізми захисту та самоконтролю. За їх словами, нейроморфна електронна шкіра має значний потенціал для використання у створенні гуманоїдних роботів, які зможуть безпечніше та ефективніше працювати поряд з людьми.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
176
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

29.12.25
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
views
12
comments 0
Top news 2025

Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.

29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
06.01.26 | 12.35
Китайці розробили електронну шкіру, яка дозволить роботам відчувати біль.   
Tiangong robot

Вчені з Гонконзького міського університету представили нейроморфну ​​електронну шкіру нового покоління, яка дозволить гуманоїдним роботам реагувати на надмірний вплив.

06.01.26 | 09.51
Garmin стежитиме за харчуванням користувача за фотографіями їжі   
Garmin Fenix 8

Garmin готує до розширення функціональності програми Garmin Connect, яка дозволить користувачам фіксувати харчування без залучення сторонніх сервісів

06.01.26 | 12.35
Китайці розробили електронну шкіру, яка дозволить роботам відчувати біль.
06.01.26 | 09.51
Garmin стежитиме за харчуванням користувача за фотографіями їжі
06.01.26 | 07.03
Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco будут 5 лет получать обновления
05.01.26 | 19.08
5G в Україні запустять вже у січні
05.01.26 | 17.35
Samsung представила на CES 2026 130-дюймовий телевізор із новою технологією Micro RGB
05.01.26 | 16.22
Samsung Galaxy A17 5G та Tab A11+ – бюджетні смартфон та планшет
05.01.26 | 12.50
Старт продажів Poco M8 та Poco M8 Pro запланований на 8 січня 2025 року. Перші 380 покупців отримають подарунки
05.01.26 | 12.11
Xiaomi представила настільну зарядну станцію сумарною потужністю 2500 Вт
05.01.26 | 07.09
Стало відомо якими будуть ноутбуки LG gram 2026 року
04.01.26 | 17.11
10-річне дослідження: цифрові пристрої викликають тривожність через роки
04.01.26 | 09.18
Пристрої ASUS стануть дорожчими
03.01.26 | 15.20
CD Projekt RED продала магазин GOG
03.01.26 | 08.12
Смарт годинник Pebble Round 2 – став оновленням культового годинника з покращеним e-paper-дисплеєм і автономністю до 14 днів
02.01.26 | 16.49
LG представила перший у світі монітор 5K MiniLED з ШІ-апскейлінгом, 39” 5K2K OLED та 52” 5K2K
02.01.26 | 13.59
Чверть YouTube Shorts згенеровані штучним інтелектом