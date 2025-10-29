Китай представил свой аналог прошивки UBIOS для замены UEFI

Китайские структуры объявили о запуске нового стандарта прошивки под названием UBIOS, который должен стать альтернативой преобладающей на рынке системе UEFI. Об этом сообщает издание My Drivers.

Разработкой занимается Глобальный вычислительный консорциум, в состав которого входят 13 крупных компаний и исследовательских организаций страны. Среди участников фигурируют Китайский институт стандартизации электроники и Huawei Technologies. Отмечается, что это первая архитектура подобного уровня, полностью созданная внутри страны, и она призвана стать основой для независимой экосистемы прошивок.

UBIOS присвоен официальный код T/GCC 3007-2025. Новый китайский стандарт ориентирован на поддержку гетерогенных конфигураций, распределённых вычислительных моделей и совместного проектирования аппаратных и программных решений.

До настоящего момента в Китае, как и по всему миру, применялась прошивка UEFI, являющаяся развитием классического BIOS и разработанная при участии Intel и Microsoft. На протяжении примерно двух десятилетий UEFI оставался базовым для платформ x86 и постепенно распространился на ARM-серверы, персональные ПК и архитектуру RISC-V. При этом системе регулярно предъявляли претензии за избыточный объём кода и недостаточную эффективность в условиях гетерогенных вычислений.

Текущие реализации UEFI тесно завязаны на архитектуру x86 и таблицы ACPI, что создаёт ограничение для полноценного взаимодействия с альтернативными платформами, включая ARM, RISC-V и китайскую LoongArch. Их поддержка считается частичной и технически сдержанной.

Новая система UBIOS разрабатывается с нуля и предполагает расширенные возможности управления оборудованием, масштабируемость под будущие поколения процессоров и встроенную поддержку гетерогенных вычислительных сред. Внедрение этого стандарта в Китае рассматривается как шаг к снижению зависимости от зарубежных технологий и укреплению национальной инфраструктуры в сфере компьютерных систем. Так что одной из главных причин начала разработки альтернативной прошивки для материнских плат можно считать и торговую войну.