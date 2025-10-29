Китай представив свій аналог прошивки UBIOS для заміни UEFI29.10.25
Китайські структури оголосили про запуск нового стандарту прошивки під назвою UBIOS, який має стати альтернативою системі UEFI, що переважає на ринку. Про це повідомляє видання My Drivers.
Розробкою займається Всесвітній обчислювальний консорціум, до складу якого входять 13 великих компаній та дослідницьких організацій країни. Серед учасників фігурують Китайський інститут стандартизації електроніки та Huawei Technologies. Зазначається, що це перша архітектура такого рівня, що повністю створена всередині країни, і вона покликана стати основою для незалежної екосистеми прошивок.
UBIOS надано офіційний код T/GCC 3007-2025. Новий китайський стандарт орієнтований підтримку гетерогенних змін, розподілених обчислювальних моделей і проектування апаратних і програмних рішень.
До цього моменту в Китаї, як і в усьому світі, застосовувалася прошивка UEFI, що є розвитком класичного BIOS і розроблена за участю Intel та Microsoft. Протягом двох десятиліть UEFI залишався базовим для платформ x86 і поступово поширився на ARM-сервери, персональні ПК і архітектуру RISC-V. При цьому системі регулярно висували претензії за надлишковий обсяг коду та недостатню ефективність в умовах гетерогенних обчислень.
Поточні реалізації UEFI тісно пов’язані з архітектурою x86 та таблиці ACPI, що створює обмеження для повноцінної взаємодії з альтернативними платформами, включаючи ARM, RISC-V та китайську LoongArch. Їх підтримка вважається частковою та технічно стриманою.
Нова система UBIOS розробляється з нуля та передбачає розширені можливості управління обладнанням, масштабованість під майбутні покоління процесорів та вбудовану підтримку гетерогенних обчислювальних середовищ. Впровадження цього стандарту у Китаї розглядається як крок до зниження залежності від зарубіжних технологій та зміцнення національної інфраструктури у сфері комп’ютерних систем. Отже, однією з головних причин початку розробки альтернативної прошивки для материнських плат можна вважати і торгову війну.
