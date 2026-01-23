Киевстар покупает часть бизнеса Comfy

Мобильный оператор Украины «Киевстар» планирует приобрести долю в сети Comfy — одном из ключевых игроков украинского рынка электроники и бытовой техники, основанной предпринимателем Станиславом Ронисом. Об этом сообщает Forbes Ukraine, отмечая, что сделка находится на финальной стадии и может быть объявлена уже в ближайшее время.

Цифровая трансформация как мотив инвестиций Киевстара

По данным издания, интерес «Киевстара» к Comfy связан со стратегией трансформации оператора из классической телеком-компании в более широкую цифровую платформу. В рамках этого курса оператор рассматривает развитие маркетплейса, а также возможную синергию с другими активами в сфере цифровых сервисов.

Бывший топ-менеджер крупного e-commerce-проекта рассказал, что стороны могли договориться еще в начале года, а сейчас сделка фактически вышла на финишную прямую. Эту же информацию подтвердил инвестбанкир, общавшийся с журналистами на условиях анонимности, отметив, что официальное объявление ожидается уже на следующей неделе.

Позиция регулятора и компаний

В то же время в ответе Антимонопольного комитета Украины на запрос Forbes Ukraine указано, что по состоянию на 30 декабря регулятор не получал от «Киевстара» заявок на приобретение новых компаний. В Comfy также воздержались от прямого подтверждения или опровержения возможной сделки, однако подчеркнули, что в рамках долгосрочной стратегии компания анализирует варианты привлечения инвестиций или партнерств, которые могут усилить отдельные направления бизнеса.

При этом в пресс-службе ритейлера заявили, что ключевые бенефициары не рассматривают сценарии, которые привели бы к потере контроля над компанией. В «Киевстаре» комментировать информацию о потенциальной сделке отказались.

По словам источника на инвестиционном рынке, речь не идет о продаже Comfy целиком. Он предполагает, что «Киевстар» может выкупить долю менеджмента на уровне около 10%, а также часть пакетов, принадлежащих совладелице Светлане Гуцул и самому Станиславу Ронису. По его оценке, совокупная доля оператора может приблизиться к 50%, при этом Ронис сохранит статус контролирующего акционера.

Оценка стоимости Comfy

Финансовые условия потенциальной сделки официально не раскрываются. Вместе с тем несколько источников на инвестиционном рынке считают, что Comfy может быть оценена более чем в 300 млн долларов. Часть опрошенных экспертов предполагает, что рыночная стоимость ритейлера может соответствовать мультипликаторам в диапазоне 4–7 EBITDA.

Вице-президент инвестиционно-банковской компании Altius Capital Вадим Христофоров обращает внимание, что европейские компании с аналогичной бизнес-моделью, как правило, торгуются с более низкими коэффициентами, и с учетом денежных средств на счетах Comfy он оценивает бизнес в пределах 91–106 млн долларов. В то же время другие участники рынка отмечают, что при формировании цены учитываются не только финансовые показатели, но и доля рынка, контракты с поставщиками, команда, инфраструктура и потенциал развития.