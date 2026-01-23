  

Київстар купує частину бізнесу Comfy

23.01.26

kyivstar-unreality

 

Мобільний оператор України «Київстар» планує придбати частку в мережі Comfy — одного з ключових гравців українського ринку електроніки та побутової техніки, започаткованої підприємцем Станіславом Ронісом. Про це повідомляє Forbes Ukraine, зазначаючи, що операція перебуває на фінальній стадії і може бути оголошена вже найближчим часом.

 

Цифрова трансформація як мотив інвестицій Київстару

 

За даними видання, інтерес «Київстару» до Comfy пов’язаний зі стратегією трансформації оператора з класичної телеком-компанії у ширшу цифрову платформу. В рамках цього курсу оператор розглядає розвиток маркетплейсу, а також можливу синергію з іншими активами цифрових сервісів.

 

Колишній топ-менеджер великого e-commerce-проекту розповів, що сторони могли домовитись ще на початку року, а зараз угода фактично вийшла на фінішну пряму. Цю інформацію підтвердив інвестбанкір, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, зазначивши, що офіційне оголошення очікується вже наступного тижня.

 

Позиція регулятора та компаній

 

Водночас, у відповіді Антимонопольного комітету України на запит Forbes Ukraine зазначено, що станом на 30 грудня регулятор не отримував від «Київстару» заявок на придбання нових компаній. У Comfy також утрималися від прямого підтвердження чи спростування можливої ​​угоди, проте наголосили, що в рамках довгострокової стратегії компанія аналізує варіанти залучення інвестицій чи партнерств, які можуть посилити окремі напрямки бізнесу.

 

При цьому в прес-службі рітейлера заявили, що ключові бенефіціари не розглядають сценарії, які б призвели до втрати контролю над компанією. У «Київстарі» коментувати інформацію про потенційну угоду відмовилися.

 

За словами джерела на інвестиційному ринку, не йдеться про продаж Comfy цілком. Він припускає, що «Київстар» може викупити частку менеджменту на рівні близько 10%, а також частину пакетів, які належать співвласникові Світлані Гуцул та самому Станіславу Ронісу. За його оцінкою, сукупна частка оператора може наблизитись до 50%, при цьому Роніс збереже статус контролюючого акціонера.

 

Оцінка вартості Comfy

 

Фінансові умови потенційної угоди офіційно не розкриваються. Водночас кілька джерел на інвестиційному ринку вважають, що Comfy може бути оцінена більш ніж у 300 млн. доларів. Частина опитаних експертів припускає, що ринкова вартість рітейлера може відповідати мультиплікаторам у діапазоні 4-7 EBITDA.

 

Віце-президент інвестиційно-банківської компанії Altius Capital Вадим Христофоров звертає увагу, що європейські компанії з аналогічною бізнес-моделлю зазвичай торгуються з нижчими коефіцієнтами, і з урахуванням коштів на рахунках Comfy він оцінює бізнес в межах 91-106 млн доларів. У той самий час інші учасники ринку зазначають, що з формуванні ціни враховуються як фінансові показники, а й частка ринку, контракти з постачальниками, команда, інфраструктура і потенціал розвитку.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
191
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

29.12.25
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
views
19
comments 0
Top news 2025

Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.

29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
23.01.26 | 13.30
Київстар купує частину бізнесу Comfy   
kyivstar-unreality

Мобільний оператор України «Київстар» планує придбати частку в мережі Comfy — одного з ключових гравців українського ринку електроніки та побутової техніки

23.01.26 | 09.55
Тепер можна викликати таксі Bolt та Uklon у комендантську годину в Україні   
taxi

Uklon переходить на цілодобовий режим роботи, включаючи комендантську годину, у 19 містах України.

23.01.26 | 13.30
Київстар купує частину бізнесу Comfy
23.01.26 | 09.55
Тепер можна викликати таксі Bolt та Uklon у комендантську годину в Україні
23.01.26 | 06.44
Центри обробки даних займуть 70% пам’яті у 2026 році. Постраждають авто та електроніка
22.01.26 | 16.59
Роздачі ігор в Epic Games Store піднімають їх продаж у Steam
22.01.26 | 13.28
Київстар обійшов Vodafone та lifecell за швидкістю мобільного інтернету
22.01.26 | 10.14
Xiaomi випустила найкомпактніший магнітний павер банк – він важить 100 г
22.01.26 | 07.20
Asus все-таки вирішила більше не випускати смартфонів
21.01.26 | 18.40
Ugreen MagFlo 2-в-1 – павер банк з MagSafe, підставкою та підтримкою Qi2
21.01.26 | 16.13
Honor Watch GS 5 — смарт годинник, який попередить про ризик захворювань серця
21.01.26 | 13.22
TikTok запустила сервіс PineDrama із міні серіалами
21.01.26 | 10.01
LEGO представила набір із фінальною битвою з гри The Legend of Zelda: Ocarina of Time
21.01.26 | 08.20
Стартували передзамовлення на смартфони Oppo Reno15
21.01.26 | 07.30
Мобільні програми завантажують менше, але витрачають грошей у них дедалі більше
20.01.26 | 22.50
Пластик для 3D принтера: коли PETG кращий за PLA і ABS – LBL
20.01.26 | 18.37
ChatGPT Translate підтримує переклад більш ніж 50 мовами