Київстар купує частину бізнесу Comfy

Мобільний оператор України «Київстар» планує придбати частку в мережі Comfy — одного з ключових гравців українського ринку електроніки та побутової техніки, започаткованої підприємцем Станіславом Ронісом. Про це повідомляє Forbes Ukraine, зазначаючи, що операція перебуває на фінальній стадії і може бути оголошена вже найближчим часом.

Цифрова трансформація як мотив інвестицій Київстару

За даними видання, інтерес «Київстару» до Comfy пов’язаний зі стратегією трансформації оператора з класичної телеком-компанії у ширшу цифрову платформу. В рамках цього курсу оператор розглядає розвиток маркетплейсу, а також можливу синергію з іншими активами цифрових сервісів.

Колишній топ-менеджер великого e-commerce-проекту розповів, що сторони могли домовитись ще на початку року, а зараз угода фактично вийшла на фінішну пряму. Цю інформацію підтвердив інвестбанкір, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, зазначивши, що офіційне оголошення очікується вже наступного тижня.

Позиція регулятора та компаній

Водночас, у відповіді Антимонопольного комітету України на запит Forbes Ukraine зазначено, що станом на 30 грудня регулятор не отримував від «Київстару» заявок на придбання нових компаній. У Comfy також утрималися від прямого підтвердження чи спростування можливої ​​угоди, проте наголосили, що в рамках довгострокової стратегії компанія аналізує варіанти залучення інвестицій чи партнерств, які можуть посилити окремі напрямки бізнесу.

При цьому в прес-службі рітейлера заявили, що ключові бенефіціари не розглядають сценарії, які б призвели до втрати контролю над компанією. У «Київстарі» коментувати інформацію про потенційну угоду відмовилися.

За словами джерела на інвестиційному ринку, не йдеться про продаж Comfy цілком. Він припускає, що «Київстар» може викупити частку менеджменту на рівні близько 10%, а також частину пакетів, які належать співвласникові Світлані Гуцул та самому Станіславу Ронісу. За його оцінкою, сукупна частка оператора може наблизитись до 50%, при цьому Роніс збереже статус контролюючого акціонера.

Оцінка вартості Comfy

Фінансові умови потенційної угоди офіційно не розкриваються. Водночас кілька джерел на інвестиційному ринку вважають, що Comfy може бути оцінена більш ніж у 300 млн. доларів. Частина опитаних експертів припускає, що ринкова вартість рітейлера може відповідати мультиплікаторам у діапазоні 4-7 EBITDA.

Віце-президент інвестиційно-банківської компанії Altius Capital Вадим Христофоров звертає увагу, що європейські компанії з аналогічною бізнес-моделлю зазвичай торгуються з нижчими коефіцієнтами, і з урахуванням коштів на рахунках Comfy він оцінює бізнес в межах 91-106 млн доларів. У той самий час інші учасники ринку зазначають, що з формуванні ціни враховуються як фінансові показники, а й частка ринку, контракти з постачальниками, команда, інфраструктура і потенціал розвитку.