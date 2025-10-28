Киевстар достиг капитализации $3 млрд после выхода на Nasdaq

Компания «Киевстар» после выхода на американскую фондовую биржу Nasdaq заметно увеличила свою рыночную стоимость. Несмотря на военные события и внешнеполитическое давление, украинский телеком-оператор демонстрирует положительную динамику на фондовом рынке.

Президент «Киевстара» Александр Комаров в комментарии изданию Mind отметил, что по состоянию на 20 октября капитализация компании достигла уровня 3,13 млрд долларов. Это явилось подтверждением результативности процесса листинга и интереса инвесторов к операторам связи в Украине.

Хороший старт на бирже

Еще до начала полномасштабного вторжения была заключена сделка со SPAC-структурой Cohen Circle Acquisition Corp., в рамках которой стоимость компании оценивалась в 2,3 млрд долларов. На данный момент цена бумаг изменяется, но текущие котировки превосходят ожидаемые характеристики, заложенные в указанное соглашение. На данный момент акции торгуются примерно на уровне 12 долларов.

Оценивая характеристики за полугодие, Комаров выделил несколько тенденций. Если не учитывать влияние масштабной программы лояльности, которую оператор запустил после кибератаки в декабре 2023 года, органический прирост бизнеса составляет 18% в годовом выражении. Прибыль к налогообложению выросла на 14%. При этом руководитель обращает внимание на долгосрочный тренд постепенного снижения маржинальности телеком-рынка.

Заметно увеличились и операционные расходы компании, связанные как с обеспечением устойчивости сети в условиях войны, так и с другими вынужденными затратами. Комаров добавил, что с учетом консолидации сервиса Uklon, начавшейся со второго квартала 2025 года, рост доходов составляет 23%, а прибыли к налогообложению – 17%.

Комаров заявил, что эта история не отражается на биржевой динамике. Он напомнил, что в декабре 2024 года с компании сняли все аресты, и для выхода на Nasdaq оператору пришлось пройти строгие процедуры комплаенса, исключающие участие дискредитированных структур.

Дальнейшие планы

Глава крупнейшего украинского оператора связи также отметил направления, которые рассматриваются как перспективные для дальнейшего неорганического роста. Компания продолжает изучать возможности расширения в традиционном телеком-сегменте, включая инфраструктурные активы и операторы фиксированного интернета для домашних пользователей. Дополнительно анализируются проекты, способные ускорить трансформацию «Киевстара» в поставщика цифровых сервисов. посреди приоритетных областей именуются транспортные сервисы, e-commerce, финтех-решения и цифровая реклама.

Ранее сообщалось, что оператор интересуется инвестицией в крупнейшего украинского провайдера облачных услуг GigaCloud и направил соответствующую заявку в Антимонопольный комитет для приобретения контрольного пакета акций.

По итогам первого полугодия 2025 года «Киевстар» сообщил о росте выручки на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 22,6 млрд гривен. Во втором квартале показатель достиг 11,9 млрд гривен, что на 25,8% превышает результат апреля-июня 2024 года.