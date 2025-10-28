Київстар досяг капіталізації $3 млрд після виходу на Nasdaq

Компанія “Київстар” після виходу на американську фондову біржу Nasdaq помітно збільшила свою ринкову вартість. Незважаючи на військові події та зовнішньополітичний тиск, український телеком-оператор демонструє позитивну динаміку на фондовому ринку.

Президент «Київстару» Олександр Комаров у коментарі виданню Mind зазначив, що станом на 20 жовтня капіталізація компанії досягла рівня 3,13 млрд. доларів. Це стало підтвердженням результативності процесу лістингу та інтересу інвесторів до операторів зв’язку в Україні.

Хороший старт на біржі

Ще до початку повномасштабного вторгнення було укладено угоду зі SPAC-структурою Cohen Circle Acquisition Corp., у рамках якої вартість компанії оцінювалася в 2,3 млрд доларів. На даний момент вартість паперів змінюється, але поточні котирування перевершують очікувані показники, закладені в зазначену угоду. Наразі акції торгуються приблизно на рівні 12 доларів.

Оцінюючи показники за півріччя, Комаров виділив кілька тенденцій. Якщо не враховувати впливу масштабної програми лояльності, яку оператор запустив після кібератаки в грудні 2023 року, органічний приріст бізнесу становить 18% у річному вираженні. Прибуток до оподаткування зріс на 14%. При цьому керівник звертає увагу на довгостроковий тренд поступового зниження маржинальності телеком-ринку.

Помітно збільшилися й операційні витрати компанії, пов’язані із забезпеченням стійкості мережі за умов війни, і з іншими вимушеними витратами. Комаров додав, що з урахуванням консолідації сервісу Uklon, що розпочалася з другого кварталу 2025 року, зростання доходів становить 23%, а прибутки до оподаткування – 17%.

Комаров заявив, що ця історія не відбивається на біржовій динаміці. Він нагадав, що у грудні 2024 року з компанії зняли всі арешти, і для виходу на Nasdaq оператору довелося пройти суворі процедури комплаєнсу, які виключають участь дискредитованих структур.

Наступні плани

Глава найбільшого українського оператора зв’язку також відзначив напрямки, які розглядаються як перспективні для подальшого неорганічного зростання. Компанія продовжує вивчати можливості розширення у традиційному телеком-сегменті, включаючи інфраструктурні активи та оператори фіксованого інтернету для домашніх користувачів. Додатково аналізуються проекти, що здатні прискорити трансформацію «Київстару» у постачальника цифрових сервісів. Серед пріоритетних областей називаються транспортні послуги, e-commerce, фінтех-рішення та цифрова реклама.

Раніше повідомлялося, що оператор цікавиться інвестицією в найбільшого українського провайдера хмарних послуг GigaCloud і направив відповідну заявку до Антимонопольного комітету для придбання контрольного пакету акцій.

За підсумками першого півріччя 2025 року “Київстар” повідомив про зростання виручки на 36,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 22,6 млрд. гривень. У другому кварталі показник досяг 11,9 млрд. гривень, що на 25,8% перевищує результат квітня-червня 2024 року.