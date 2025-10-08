Kia прекращает производство модели Soul после 16 лет08.10.25
Kia America официально объявила, что выпуск модели Soul завершится до конца октября. За 15 лет только в США продано более 1,5 миллиона автомобилей этой необычной модели.
Kia Soul дебютировал в 2009 году и сразу бросился в глаза своим дерзким дизайном. В эпоху, когда компактные автомобили были округлыми и безликими, Soul выделялся строгими углами и «коробчатым» силуэтом.
Американская команда дизайнеров Kia рассказывала, что вдохновением послужил «кабан с рюкзаком» — идея заключалась в создании прочного и практичного городского автомобиля без лишних габаритов. Ця концепция перекочевала у серію практично без змін і принесла моделі успіх.
Не меньшую роль сыграла реклама: запоминающиеся ролики с анимированными хомяками под хиты Black Sheep и LMFAO сделали Soul настоящим символом молодежной культуры 2010-х.
С годами модель стала своего рода испытательным полигоном для Kia — появлялись экспериментальные версии, включая концепты с открытым верхом и даже трековые модификации.
Пик популярности Soul пришёлся на 2015 год, после чего продажи постепенно снизились. Несмотря на это, на складах дилеров США до сих пор остаются тысячи непроданных экземпляров, доступных для покупки.
Закрытие виробництва означає кінець цілого етапу для Kia — Soul залишиться в історії як один із найоригінальніших міських хетчбеків свого часу.
